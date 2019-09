Mauricio Ochmann será un papá hipocondríaco en nueva producción

Para el actor Mauricio Ochmann brincar de un personaje a otro no es algo complicado.

Por ello, de ser recordado como el protagonista de "El Chema" -donde se puso en la piel del narcotraficante José María Venegas-, ahora tendrá un aspecto diferente: el de un papá hipocondríaco, sumiso y pisoteado por su familia.

El actor forma parte de R, producción de Claro Video y Viacom International Studios (VIS) Americas que concluye rodaje la próxima semana y se prevé estrenar en 2020.

Ochmman interpretará a Francisco Barrón, quien tras 20 años de casado vive sometido tanto por su familia como en su trabajo hasta que es diagnosticado con cáncer y decide darle un giro a su vida para salir de la monotonía.

"La mujer lo pisotea todo el tiempo, los hijos lo humillan y él no ha sabido cómo defenderse o sacar la casta y decir: no, ese no soy yo", dice desde una locación al poniente de la ciudad. "Él cree que se va a morir de cáncer porque su papá murió de eso… un día llega el doctor y le dice 'sí, efectivamente, tiene cáncer se va a morir y le queda un mes de vida' y ahí es donde arranca la aventura de R porque ante tal noticia empieza a sacar su verdadero yo". Lejos de las narcoseries. La historia de R es narrada dentro del género de comedia negra; al sumarse al proyecto, Ochmann refrenda su idea de alejarse de las narcoseries y explorar otros personajes con los que comparta ideales.