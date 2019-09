Ludwika Paleta será una desconocida en teatro

Con cuatro versiones cinematográficas, incluyendo la mexicana que registró 2 millones de espectadores, Perfectos desconocidos se hará en teatro nacional.

Ludwika Paleta será una de las actrices que conforman la historia donde se cuenta la reunión de un grupo de amigos, que juegan a leer en voz alta los mensajes que lleguen al celular de ellos.

"Mucha gente me ha preguntado que cómo le vamos a hacer, si vamos a poner los mensajes de los celulares grandes (en pantallas) y no, se va resolver de una manera teatral", indica la actriz.

Recuerda que es una puesta estrenada en Madrid, España, que vio hace un tiempo y, tras ello, aceptó la invitación para hacerla en México.

"Mucha gente vio la o las películas, sabe de qué se trata, pero el lenguaje teatral y el del cine es diferente; en el cine te dan todo hecho, te dan todas las imágenes y en el teatro las tienes que crear", expresa.

Señala que pronto habrá una conferencia de prensa en donde se dará a conocer el resto del elenco y los personajes respectivos.

Perfectos desconocidos tiene por ahora versión fílmica en Italia, Francia, España y México, en esta última los roles femeninos recayeron en Cecilia Suárez, Ana Claudia Talancón y Mariana Treviño.

Por ahora la actriz en No sé si cortarme las venas o dejármelas largas espera el estreno comercial de la cinta Amores modernos.

Fue rodada en orden cronológico, algo inusual en el mundo del cine.

"Así me dio más herramientas para ir construyendo un personaje, en cine no tienes cómo entender vivencialmente el paso del tiempo, no se tiene claro esa evolución de la emocionalidad", destaca.