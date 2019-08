Al menos un muerto y diez heridos en un tiroteo en Texas

El portavoz de la ciudad de Odessa, Devin Sánchez, que fue citado por varios medios de comunicación, señaló que una persona está disparando desde un vehículo de la marca Toyota en las inmediaciones de varios centros comerciales.

El Departamento de Policía de Midland no descartó en su página web de que se trate de dos atacantes a bordo de vehículos distintos.

Here's video from a shooting incident in Midland, Texas. Several shooting scenes being reported in the Midland-Odessa area. Video taken by Jesse Esparza. pic.twitter.com/tzcEbL5U6m