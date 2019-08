'Sin competencia la SFP sobre INE'

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene competencia sobre este órgano electoral.

La declaración surgió luego de que la titular SFP, Irma Eréndira Sandoval, lamentara que existan autoridades electorales que han recurrido al amparo, a fin de no perder sus privilegios y que algunas instituciones confunden la autonomía con la autarquía.

"Yo no me meto en donde no tengo competencia, yo no tengo competencia sobre la Función Pública como la Función Pública no tiene competencia sobre un órgano autónomo como el INE", indicó Córdova Vianello.

Entrevistado antes de participar en el seminario "Construcción de Ciudadanía, Interculturalidad y los Desafíos Democráticos" que se realiza en Guadalajara, comentó que el INE acata lo que dice la Constitución y el intérprete último es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Nosotros nos vamos a apegar a lo que diga la Suprema Corte de Justicia no a lo que diga algún funcionario que no tiene competencia, precisamente porque somos un órgano constitucional autónomo respecto de los otros", enfatizó.

Asimismo, destacó que en el INE "nunca se ha violado el marco jurídico constitucional y creo que es una responsabilidad de todos los funcionarios públicos apegarse el marco legal".

Reiteró que el presupuesto que se solicitará a la Cámara de Diputados para 2020 y que asciende a más de 12 mil millones de pesos implica la preparación de los comicios en Coahuila e Hidalgo, pero también las elecciones federales de 2021, entre otros ejercicios.

"A veces parece olvidarse que 2020 es un año en el que los últimos cuatro meses son meses ya de proceso electoral federal, el proceso de 2021 comienza en septiembre próximo año", comentó.