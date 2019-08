'Camino para encontrar la verdad'

"He luchado, he caminado para encontrar la verdad. Hoy pido justicia, reparación y no repetición" son las palabras de Rosario Cano Mascorro originaria de la Ciudad de Chihuahua y busca a su hijo desde hace 9 años. Tenía un mes en la Policía Municipal y desapareció el 2 de julio del 2010.

Es la primera ocasión que Rosario participa en la marcha para conmemorar el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas y al igual que todos los participantes han vivido un calvario para encontrar respuestas que les ayuden a localizar a sus hijos, vivos o muertos.

Cuenta que a su hijo Mario Alberto se lo llevaron cuando salió a comprar un refresco, tenía poco que se había casado y su esposa estaba embarazada, pero ese día al salir de turno llegaron a casa de los tíos de la muchacha y ellos le sugirieron que se quedarán a dormir ahí. Al siguiente día se disponían a almorzar y él fue a la tienda en su automóvil para comprar el refresco, pero sujetos armados se lo llevaron en una camioneta pickup, eran tres y como no cabían se llevaron su auto, el cual a la fecha tampoco aparece.

Rosario platica que su hijo era militar, de la Fuerza Aérea, pero conoció a su nuera y se enamoró y en cuanto terminó su periodo obligatorio en servicio como militar decidió trasladarse a Torreón para formar una familia.

Su llegada a la Policía fue cuando vio un anuncio en el periódico donde se estaba reclutando elementos y no dudo en acudir, por su formación y experiencia de inmediato fue aceptado, en ese entonces Bibiano Villa Castillo estaba al frente de la corporación.

La señora cuenta que las llamadas con su hijo eran prácticamente a diario y como en todos lados se daban cuenta de lo que ocurría en Torreón, por la inseguridad y por temor a que le sucediera algo le sugería que abandonara la corporación, que pensara en la tranquiliza de su esposa y en la de ellos, sus padres, pues además su nuera tenía un embarazo de alto riesgo, incluso ya habían perdido a un bebé.

"Era la ilusión de ellos era su primer hijo y ya habían perdido otro bebé y yo le dije que por la salud de su esposa, por el peligro de él y por la tranquilidad de sus padres que era bueno que desistiera, que renunciara a la Policía".

Justamente dos días antes de su desaparición Mario Alberto le comentó que si dejaría su trabajo en la Policía, que las "cosas estaban feas". La noticia desde luego puso muy contenta a Rosario y cuenta que su hijo le comentó que el viernes terminaría su turno, notificaría a su superior de su salida y el lunes regresaría los uniformes.

"No sé a quién le notificó porque el lunes el iba a regresar los uniformes y el viernes el terminó el turno de la noche y estaba con unos tíos de mi nuera y ahí se iban a quedar y la tía le dice que no se fueran que primero almorzaran y cuando va a comprar un refresco tres hombres armados se lo llevan".

Su nuera les avisó de inmediato de lo ocurrido sin pensarlo se trasladaron a Torreón y por las prisas olvidaron hasta sus identificaciones, por lo que no pudieron poner la denuncia por la desaparición, pero empezaron a realizar algunas pesquisas y lograron hablar con unos compañeros de su hijo que les dijeron que estaban amenazados.

Rosario cuenta que al enterarse de eso hablaron con Bibiano Villa y se lo comentaron y él les sugirió a los elementos que también pusieran una denuncia en la Fiscalía, confiados en que así sería se regresaron a Chihuahua por los documentos, pero cuando regresaron a denunciar la desaparición de Mario Alberto y preguntaron si los policías lo habían hecho, les dijeron que no, por lo que dice todo lo que les contaron era una mentira.

"Ahí empezamos mal, desde adentro, en donde debieron haber protegido a mi hijo no lo hicieron. Nos encontramos con esas negligencia y hasta hoy en día me preguntan que como me va en las investigaciones y nomas fíjense en la fecha, fue en julio del 2010 se podrán percatar que no hay un avance relevante después de 9 años, porque todo lo que ellos nos dijeron resultó ser una mentira".

Rosario reitera que no hay ningún avance en la investigación del caso de su hijo, no hay ningún indicio sobre el paradero de su hijo. Han sido 9 años de indolencia, de apatía de todos los niveles de Gobierno, ese ha sido su calvario de ella y todas sus compañeras de lucha.

"Mientras no me entreguen a mi hijo para mí no se está haciendo nada", concluye Rosario.