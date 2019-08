Desdeñan discurso de los políticos

"Desgraciadamente el discurso de los políticos es eso, número, cifras y no han entendido que los nuestros no son números ni cifras, los nuestros son personas, que faltan en una casa, en un hogar, esos no lo han entendido porque sino ya estarían buscándolos, ya los hubieran encontrado" esas fueron las palabras de María Elena Salazar integrante del colectivo Fuundec

Ayer familiares de desaparecidos que forman parte de Fuundec realizaron una marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y afirmaron que a más de 10 años de que empezaron a ocurrir esas atrocidades no ven avance en las investigaciones para la localización muertos o en vida de sus familiares. El punto de reunión fue el la Plaza Mayor y luego avanzaron por la Avenida Matamoros, para terminar en la Alameda Zaragoza, en el memorial de los desaparecidos donde se realizó una misa. En entrevista María Elena Salazar recalcó que en todos estos años ni el Gobierno federal, ni el estatal les han dado respuestas concretas que les ayude a encontrar a su desaparecidos, que si bien ha habido avances en algunos temas como la conformación de la Comisión de Búsqueda las cosas han quedado en solo reuniones, promesas, compromisos pero nada más. "Resultados no ha habido, ni con este Gobierno porque Andrés Manuel ya tiene un año en el poder y sin embargo no hemos visto resultados, lo vuelvo a repetir sólo son números, números y números". "También nos hemos acercado con el Gobernador, tenemos las mesas que bimestralmente se hacen, las audiencias y seguimos en lo mismo, en audiencias, en reuniones y claro hay cosas que hemos construido, pero no hay resultados nada tangibles, que nos digan en donde están nuestros familiares".