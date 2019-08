Suman ya 1,500 deportados este año

En lo que va del año en curso, han sido deportados de los Estados Unidos alrededor de mil 500 ciudadanos originarios del estado de Durango.

Así lo indicó Luis Ernesto García Barrón, actual director del Instituto de Atención al Migrante y su Familia, quien manifestó que las cifras son similares a las del año pasado.

Muchos de ellos llegan a sus lugares de origen con la expectativa de obtener ayuda a través del Fondo de Apoyo a Migrantes, ya que incluso las autoridades fronterizas les hacen esa recomendación.

Debido a que este programa ya no existe, cuando llegan los migrantes con su carta de deportación en mano para solicitarlo, se tienen que regresar con las manos vacías.

"Muchos desconfían; cuando les decimos que ese fondo ya no fue implementado por el Gobierno federal, no nos creen. Piensan que no los queremos apoyar", relató García Barrón.

Por tal motivo, se considera de manera necesaria que el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades aduanales proporcionen solamente información correcta, para evitar crear falsas expectativas en lo deportados.

Refirió que en la última reunión del Consejo Nacional de Migración indicó que la principal preocupación que puso Durango sobre la mesa fue la necesidad de reactivar el Fondo de Apoyo a Migrantes.

En 2018 se contó con una bolsa de 300 millones de pesos para atender este tema, mientras que para este 2019 no se asignó nada.

Las personas que son deportadas no ven oportunidades en sus comunidades de origen, lo que los lleva a intentar regresar de nuevo al vecino país.

"Los acaban de llamar héroes en el discurso, pero tal parece que en la realidad no existen, ya que son un sector muy vulnerable y olvidado", declaró.