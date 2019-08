Trabaja Rosas Aispuro en seguridad de los maestros

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que se revisan las leyes secundarias en materia de educación para garantizar la seguridad de los maestros y los recursos para mejorar las escuelas.

Dijo que una de las solicitudes es que los profesores tengan seguridad en su labor, por lo que se ha buscado que la reforma garantice que se ponga orden y se revisen todos los aspectos, para que no haya maestros que no estén ubicados en una escuela, que no haya quienes cobren como profesores sin que lo sean.

"En esa parte me parece que ya todos los estados hemos avanzado, ahora lo que tenemos que ver es, cómo con la reforma educativa, primero al artículo tercero y ahora a las leyes secundarias, se garantiza que va a haber más apoyos para la educación, empezando por cómo vamos a apoyar más a los educandos, a los niños pero también a los maestros, necesitamos que los maestros tengan mayor respaldo", expuso.

Señaló que los gobernadores de todo el país se reunieron con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en relación a la revisión de los aspectos que contendrán las leyes secundarias del artículo tercero constitucional, para ver cómo está la situación en materia educativa en cada entidad.

"Pudimos hacer un recuento, después de iniciado el ciclo escolar, hay estados que a lo mejor no lo pudieron hacer de manera normal, otros estados, como Durango, afortunadamente no tuvimos ningún problema y el ciclo escolar inició con toda normalidad", comentó.

Dijo que los libros de texto se están entregando, así como los paquetes escolares y los uniformes.