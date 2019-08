Yolanda Andrade 'vivirá' las consecuencias de otros

La pantalla chica ha retratado a una Yolanda Andrade divertida, extrovertida, relajada, pero ahora mostrará otra faceta en un programa que la propia conductora buscó.

"Yo lo busqué, a mí se me ocurrió. Es una idea original mía. La propuse y gracias a Dios que mi jefa es una mujer inteligente -Raquel Rocha-, y tengo un productor -Julio Polanco- y a la familia Unicable y lo digo en serio es un equipo de jóvenes que tienen esa onda, esa hambre, emoción y la verdad me siguieron la onda, es un proyecto que nos costó mucho trabajo, mucho sacrificio, es algo serio", dijo vía telefónica respecto a Consecuencias con Joe, programa que se estrenó ayer por Unicable.

En ocho episodios de 30 minutos Yolanda mostrará entrevistas con conocidos criminales mexicanos a modo de charla, donde develará no sólo la verdadera personalidad de los protagonistas sino sus historias y el pago de sus crímenes.

"Es un programa totalmente diferente, un programa que nos tardamos mucho para que esté bien producido, detallado y muy bien contado. Son ocho historias, todas dentro de reclusorios... hay muertes, víctimas, dolor, consecuencias de los actos de estas personas y quise tomarlo y llevarlo con mucho respeto porque no estamos 'cotorreando', no es nada fácil. Ellos me dieron la confianza, me contaron su historia. Yo no soy la protagonista, son ellos, es su historia; este programa no tiene guión, no me basé en preguntas ni investigación ni cosas legales, simplemente es una conversación con otro ser que se equivocó y tomó una mala decisión", compartió.

Estar frente a frente de los ahora presos cambió su perspectiva, no sólo en la forma de ver cada caso sino en el valor de la libertad.

"La libertad no tiene precio y eso que no estamos tocando temas de gente que es inocente o que está injustamente en la cárcel por haber robado un pollo por tener hambre; es la libertad que tienes en casa de tomar leche, de salir a que te dé el viento, de ir a ver a tu familia, algo normal, de comprarte una blusa o zapatos. Hay personas que están ahí desde hace más de 30 años y tienen más tiempo ahí que en la vida, en la calle. Nadie dice voy a tener un hijo para que sea delincuente o esté en la cárcel, estas personas que conocí son casos diferentes y todas me llevan a una persona que tuvo una vida normal, un trabajo, una familia, unos amores, que fueron sus hijos, madres, padres, pero se les chispoteó y ahí están pagando".

Con ese enfoque Yolanda tenía algo claro: Consecuencias con Joe no sería sólo presentar un trabajo profundo, con tintes periodísticos que revelarán la otra cara de la moneda, sino llevar al espectador a reflexionar sobre sus actos.

"Es una invitación a toda la familia, que busquemos un poco de paz en este viaje de vida, solamente tenemos esta vida, este planeta, esta oportunidad, depende de nosotros cuidarlo. Aquí está el menú de la vida ¿qué eliges? ¿qué quieres?, así como vas a un restaurante y eliges lo que quieres comer, puedes elegir en la vida si quieres estar bien", agregó.

La retroalimentación será importante para fortalecer el proyecto, por lo que Yolanda estará al pendiente de sus redes sociales para que los televidentes compartan sus impresiones sobre cada capítulo.

"Quiero que la gente que me está leyendo me dé su opinión porque es importante saber qué es lo que sintieron. Llevo 27 años de carrera y esto es una satisfacción muy grande para mí, no soy periodista, sólo conversé con alguien que confió en mí y que tomó una mala decisión... Es con todo el respeto del mundo. A los familiares de las víctimas les dedico este programa, porque estar viendo a la persona que les hizo eso será difícil, pero esa persona está pidiendo perdón y está pagando su condena".

Consecuencias con Joe se trasmitirá los viernes, a las 22:00 horas, con repetición los domingos a las 14:30 horas.