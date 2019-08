VAN 9 AñOS LUCHANDO

"He luchado, he caminado para buscar la verdad. Hoy, pido justicia, reparación y no repetición", dijo Rosario Cano Mascorro, originaria de Chihuahua, quien busca a su hijo desaparecido desde hace nueve años.

El joven tenía un mes en la Policía Municipal de Torreón, y desapareció el 2 de julio del 2010. Cuenta que a su hijo Mario Alberto tenía poco tiempo de haberse casado con una joven de la ciudad de Torreón, y su esposa estaba embarazada. "Fue a la tienda en su automóvil para comprar un refresco, pero sujetos armados se lo llevaron en una camioneta pick up, eran tres, y como no cabían, se llevaron su auto, el cual tampoco aparece". Rosario platicó que su hijo era militar de la Fuerza Aérea, pero conoció a su esposa y se enamoró, y en cuanto terminó su periodo obligatorio en el servicio como militar, decidió mudarse a Torreón para formar una familia. Llegó a la Policía tras ver un anuncio en el periódico, donde se reclutaban elementos, y fue aceptado; en ese entonces Bibiano Villa estaba al frente de la corporación. Dos días antes de su desaparición, Mario Alberto le comentó a su madre que dejaría su trabajo porque las "cosas estaban feas". El viernes terminaría su turno, notificaría a su superior su salida y el lunes regresaría los uniformes, pero no fue así. "Han sido 9 años de indolencia, de apatía de todos los niveles de Gobierno". Fotos: La i Tel.- 7166012 Sin avance Desde hace 9 años, Rosario busca a su hijo y afirma que en todo este tiempo no ha habido avance en la investigación, nada que le ayude a saber dónde está Mario Alberto 2010 AñO En que sujetos armados se llevaron a Mario Alberto cuando iba a comprar un refresco. En que sujetos armados se llevaron a Mario Alberto cuando iba a comprar un refresco. NúMERO