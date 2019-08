Kate del Castillo y Yalitza lloran por persecución a migrantes

La actriz Kate del Castillo publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con Yalitza Aparicio, protagonista de "ROMA", donde se abrazan mientras lamentando la persecución contra migrantes.

En la leyenda de la imagen, la protagonista de "Ingobernable" y "La reina del sur" escribió que actualmente los migrantes, incluyendo niños, se ven privados de sus necesidades básicas como agua, ropa, comida, sueño saludable y camas.

"Los expertos han calificado las condiciones en estos centros de detención, donde los niños son separados de sus padres, 'peor que la cárcel' y los han comparado con 'instalaciones de tortura'", agregó la intérprete, hija de Eric del Castillo.

Del Castillo aseguró que lo que estas personas viven dentro de los centros de detención tienen un potencial de crear traumas severos. Ante esto la estrella de televisión aseguró que los abrazos tienen un potencial para consolar, alentar y sanar.

Ya en otras ocasiones Kate ha manifestado su solidaridad con otras causas sociales, como las muertas de Ciudad Juárez: "Ser mexicana sí importa mucho porque puedo entender lo que es Juárez, todos los mexicanos sabemos lo que ha estado ocurriendo ahí. Y es algo doloroso y vergonzoso para nuestro país y gobernantes porque esto ha sucedido sin parar", dijo en el estreno de la obra "The way she spoke".