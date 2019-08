Bebe Rexha se despide de sus 20 mostrando su trasero

La cantante pop Bebe Rexha sorprendió hoy a sus seguidores de Instagram al compartir una imagen donde aparece casi desnuda con motivo a su cumpleaños número 30.

En dicha imagen, la intérprete de Say My Name se encuentra recostada en el piso de un baño mientras se maquilla los labios dejando ver su curvilíneo cuerpo.

Junto a la instantánea la cantante escribió “Así es como lucen los 30”, acompañada de mensajes sobre la aceptación corporal y el amor propio.

El post ya cuenta con más de 1 millón de "likes"

Sus fans le han dedicado mensajes de felicitaciones, al igual que la alaban por no avergonzarse de su figura.

En enero de 2019, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde exhibía que los diseñadores de moda no querían vestirla por considerarla gorda. Desde entonces, la estrella ha mostrado con orgullo su cuerpo.