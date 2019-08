Diego Luna entrega 102 mil exigencias para búsqueda de desaparecidos en México

"No queremos ser un país de fosas", expresó el actor Diego Luna luego de que integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos entregará más de 100 mil firmas en Palacio Nacional.

El charolastra resaltó que es muy alentador el anuncio que se hizo esta mañana sobre las siete acciones del gobierno federal para la búsqueda de personas, sin embargo pidió que estas medidas se concreten.

"Es muy alentador lo de esta mañana lo que significa para ellas con estos puntos se podía ver la esperanza en el rostro de estas personas, ahora falta que esos pasos se den, estas familias no pueden seguir esperando;tenemos que acompañar a estas familias, no sólo hoy, sino hasta el final, son ejemplo de valentía y de convicción, han hecho el trabajo que las autoridades por décadas no han hecho, es brutal lo que están dispuestas a hacer y ahí vamos a estar con ellas", dijo.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos entregó 102 mil firmas recolectadas como parte de la campaña para exigir la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en México.

El también director de cine dijo que este movimiento es "es un ejemplo de la organización, las 102 mil firma es un recordatorio que estas familias no están solas, ojalá crezca la empatía de la gente con la lucha de estas personas, ojalá no ignoremos lo que les pasa a estas familias".

Yolanda Morán, integrante de este movimiento consideró como un avance la presentación de los siete puntos para la búsqueda de personas y señaló que al fin "el gobierno está tomando su responsabilidad" en este tema.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), resaltó que el anuncio que dio el gobierno esta mañana sobre la búsqueda de personas "es de gran relevancia.