México avanza en penalizar la pornovenganza, experto italiano Enea Angelo Trevisan habla del tema

Al menos seis estados de México castigan ya la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o pornovenganza a través de reformas en sus códigos penales que contemplan penas desde seis meses hasta varios años de prisión para los autores de este delito, algo que se quiere extender a todo el país. Para Enea Angelo Trevisan, CEO de la empresa especializada en derecho al olvido y la remoción de enlaces indeseados Ealixir, esta es una de las peores prácticas que se pueden cometer en internet: “no hay crimen más odioso que entregar la dimensión más privada de una persona al ridículo público”, considera.

"En todo el mundo, las penas para quienes se convierten en protagonistas de tales actos son cada vez más severas. Sin duda es un signo positivo, pero no suficiente. Se necesita más atención para la privacidad y el respeto por los datos personales”, considera Trevisan, que advierte de que violar los datos privados contenidos en un smartphone es muy fácil hoy en día a pesar de que puede tener “consecuencias devastadoras para las personas”.

Aunque es colectiva, la lucha contra el revenge porn en México tiene una cara: la de Ana Baquedano, una joven yucateca que pasó de víctima a activista. A ella se le atribuye el logro de la aprobación de un aley estatal que penalizaba la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, precisamente en su estado natal de Yucatán.

Baquedano tenía dieciséis años cuando envió una foto a su novio, que él difundió después de que terminara su relación y tras haber roto la promesa de borrar la imagen el mismo día, como los dos habían acordado hacer. Sin embargo, no se resignó a ser víctima y con los años se convirtió en una activista contra ese tipo de prácticas. Actualmente, la joven es reconocida como una líder feminista y una activista por el derecho a la intimidad digital a través de la asociación Consentimiento Digital.

Las sanciones para quienes difunden imágenes íntimas no siempre son suficientes para proteger a las víctimas, ya que a veces la ley llega tarde. Por eso también es importante profundizar el trabajo educativo y cultural para que nadie tenga la tentación de caer en estas prácticas. “Necesitamos mucha conciencia por parte de las instituciones. Por eso nosotros, a través de Ealixir Foundation, somos muy activos en la organización de conferencias institucionales e iniciativas específicas”, explica Trevisan.

"En Italia, ha habido algunos casos de revenge porn que han sacudido la opinión pública, algunos de los cuales terminaron trágicamente”, dice Trevisan sobre su país natal. "Estos son casos que realmente me impactaron, así que cuando me contactó una madre porque su hija fue golpeada por tal cobardía, no dudé: intervinimos e hicimos desaparecer el video, señalando a los responsables", relata.

Uno de las tragedias derivadas de la pornovenganza más conocidas fue el caso de la joven italiana Tiziana Cantone, que se suicidó en 2016 después de que un exnovio difundiese un vídeo de contenido sexual que se hizo viral. Intentó cambiar de lugar de residencia y hasta de nombre, pero la irresponsabilidad de otros le persiguió hasta el último de sus días.

Trevisan valora positivamente las leyes para proteger la intimidad online, pero considera que se debe involucrar directamente a los motores de búsqueda en internet y las redes sociales. “No pueden limitarse a compartir los ingresos: es hora de que ellos hagan las cosas para que la web sea un lugar seguro”, advierte.

