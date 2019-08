'Misión cumplida', asegura alcaldesa de Lerdo

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, rindió ayer su tercer y último Informe de Gobierno con un mensaje ciudadano en el teatro Centauro, de Ciudad Jardín.

Con un recinto abarrotado, quien gobernó por el periodo 2016-2019, repitió en varias ocasiones "¡misión cumplida!" y recordó que en su trienio hubo algunas personas que se dedicaron a lanzarle ataques por lo que las invitó a que hagan de sus críticas, proyectos y propuestas que sirvan para el desarrollo del Municipio y que no se pierda el tiempo en "divisiones estériles".

"Decirles que no soy una mujer que no almacena rencores, que no sé fabricar odios, pero los exhorto a sumarse a las causas de Lerdo, a que utilicen su energía y su talento a las causas del Municipio", comentó.

La presidenta municipal agradeció a su Cabildo por el intenso trabajo en beneficio de la ciudadanía y también a su esposo, hijos, nietos y hermanos.

"Y en general a toda la familia, porque somos los González más o menos unos 500 familiares aquí en Lerdo. Gracias familia, por su apoyo y sobre todo por su amor, por sus consejos y por estar en las buenas y en las malas conmigo, mi vida definitivamente no sería igual sin el apoyo y el acompañamiento de mi querida familia", expresó.

Entre los asistentes, estuvo su hermano y exalcalde de Lerdo, Luis Fernando González Achem a quien le dijo: "querido hermano, muchas gracias por todo, gracias por tu amor, tu asesoría y tu ejemplo".

En esta ocasión no asistió el gobernador José Rosas Aispuro Torres, ni tampoco el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, ni la presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera. Sin embargo, acudieron sus representantes, Adrián Alanís Quiñones, Sergio Lara Galván y José Lorenzo Natera, secretario de gobierno del Estado, secretario del Ayuntamiento y síndico municipal, respectivamente.

Entre los invitados, también estuvieron el alcalde electo, Homero Martínez Cabrera y su esposa Susana Torrecillas, así como diputados locales, magistrados, empresarios lerdenses y representantes de algunas asociaciones civiles, religiosas y ciudadanos de varios ejidos y colonias.

En su informe de resultados, la alcaldesa destacó acciones en materia de rescate de espacios públicos, como la rehabilitación de 104 plazas integrales.

Además, con recursos de los tres niveles de gobierno y labor de gestión, se realizaron obras de urbanización municipal, acciones de vivienda, construcción de carreteras, construcción de banquetas y regeneración de imagen en el periférico, entre otras. En suma, representaron una inversión de 673 millones 698 mil 41 pesos.

Destacó la realización de cerca de 20 mil acciones de vivienda con la entrega de paquetes de material de construcción así como pisos firmes, techos terrados, losas de concreto y cuartos adicionales, además de la entrega de 60 baños integrales a familias de escasos recursos, apoyos de manera gratuita.

También mencionó que en lo que respecta a Servicios Públicos, se incrementó el número de camiones recolectores de basura y con el fin de mejorar el abasto de agua potable, se realizaron obras de introducción de drenaje y ampliación de redes, además de la construcción de cuatro pozos y cuatro megatanques en el área rural y urbana. También se rehabilitaron siete pozos del sistema San Fernando.

Otras acciones que describió ayer fueron en materia de desarrollo económico, apoyo a migrantes, seguridad pública, educación, Sistema DIF Municipal, medio ambiente, cultura, turismo y deporte, entre otros.

Otro logro que "presumió" fue el saldo a favor de 72 millones de pesos que obtuvo el Ayuntamiento por concepto de servicio de alumbrado público, a través del recuento de luminarias con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

De igual manera, mencionó que disminuyó la deuda pública en un 70 por ciento, además de que se liquidó a 40 extrabajadores municipales beneficiados con el laudo laboral que le tocó a la actual administración pagar.

Al finalizar la presentación de su informe, María Luisa González Achem tomó el micrófono y expresó:

"Hago votos porque sé que vendrán tiempos mejores, mejores obras, más de los 700 millones (de pesos) que nosotros aplicamos; se termina un mandato constitucional este 31 de agosto, pero María Luisa es amiga suya, es aliada, esa no se termina hasta que el de arriba lo mande. Muchísimas gracias...¡arriba Lerdo!".

Entrega glosa en sesión solemne

Ayer por la mañana, la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, hizo la entrega de la glosa de su tercer y último Informe de Gobierno al síndico municipal, José Dimas López Martínez.

En la sesión solemne, donde acudieron regidores, regidoras y algunos directores de dependencias, la presidenta municipal dijo que se trató de una fecha muy importante, sobre todo porque es el término de su administración 2016-2019.

La alcaldesa comentó que en su gestión tuvo el respaldo del gobernador José Rosas Aispuro Torres y agregó que cada administración municipal “es histórica y trasciende”.

“Muchísimas gracias y solamente les puedo decir ‘misión cumplida’, no sabemos en qué espacios nos encontraremos a partir del domingo que ya no estemos aquí, porque todavía mañana hay trabajo, hay firmas, concretar acuerdos y el sábado haremos la toma de protesta y hasta el domingo estaremos libres, no sabemos en dónde, pero dondequiera que una servidora se encuentra, ténganlo muy seguro, seré su amiga, su aliada, yo soy de aquí de Lerdo... ¡Misión cumplida, arriba Lerdo!”.