Algodoneros cierran su participación en la temporada 2019

Recibiendo una inmisericorde blanqueada de 12 carreras por 0, los Algodoneros del Unión Laguna se despidieron anoche en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, con lo que se completó la barrida en el estadio de Beisbol Monterrey.

El cuerpo de lanzadores del equipo lagunero batalló demasiado para contener a la artillería de los Sultanes, que disparó 18 imparables a lo largo del juego, mientras que la ofensiva Guinda no encontró la consistencia necesaria para anotar al menos una carrera. Los manejadores de ambos equipos, Jonathan Aceves por el Unión Laguna y Roberto Kelly por Monterrey, dieron oportunidad de jugar a elementos que no habían tenido tanta actividad a lo largo de la temporada, además de probar a peloteros en posiciones diferentes a las que habitualmente desempeñan, dando rotación a sus escuadras, con numerosos cambios.

Reinier Roibal logró colgar la primera argolla contra la artillería local, pero en el segundo episodio explotaron los bates de los Sultanes para fabricar un inmenso rally de 8 anotaciones que marcó el rumbo del juego. Chris Roberson y Yadir Drake ligaron sencillos para colocar corredores en las esquinas, aunque Gilberto Carrera entregó el primer out con línea al pítcher e Isidro Piña se ponchó, sorprendió Tony Campana con un toque por primera base, posición que jugó Adrián Gutiérrez, quien tomó la pelota y tiró mal a home, permitiendo a Roberson y a Drake llegar hasta la registradora.

Todavía, Ramiro Peña disparó hit sencillo y Yamaico Navarro lo imitó para hacer anotar a Campana, seguido por doblete de Víctor Hugo Mendoza, productor en los spikes de Peña para poner el score 4 por 0. Siguió la fiesta de los Sultanes con golpe a Agustín Murillo y siguió el veterano Roberson para, al primer pitcheo, pegar sencillo productor de par de carreras, Drake dio otro imparable que remolcó al "Guti" Murillo y puso fin a la actuación de Roibal, quien fue relevado por Alejandro Martínez, al que Gilberto Carrera le dio las "buenas noches" con doblete al derecho, haciendo anotar a Roberson para redondear el rally.

El zurdo Anthony Vásquez abrió por los regiomontanos y aunque experimentó problemas durante la primera entrada, cuando se le llenó la casa, pero se las ingenió para colgar el cero en la pizarra y a partir de entonces, no volvió a estar en aprietos, creciendo en confianza luego de la ventaja que le otorgaron sus compañeros a la ofensiva. Llegaron a 9 anotaciones los dueños de casa, durante la tercera entrada en su parte baja, con una carrera por cortesía del dominicano Navarro, quien se llevó la barda del jardín central - derecho, un batazo con mucho poder, para llegar a 30 cuadrangulares en la temporada.

Fabricaron otra carrera los Sultanes durante la conclusión del quinto capítulo, ante lanzamientos de Manuel Báez, pegó sencillo Piña y siguió el encendido Campana con tubey, para que Ramiro Peña elevara de sacrificio al central, haciendo anotar a Piña en "pisa y corre" para llegar a la decena de anotaciones. Para la sexta tanda, los "Fantasmas Grises" sumaron otro par, al disparar Drake un elevado corto al jardín central, donde Édgar Robles se lanzó por la pelota, pero falló el fildeo y permitió que el batazo se convirtiera en triple, con el que fácilmente anotaron Mendoza y Murillo.

Anthony Vásquez hizo lo suficiente para adjudicarse la victoria, lanzando 5 entradas en blanco, admitió 4 hits, entregó una base por bolas y recetó 4 chocolates, contó con efectivos relevos de Édgar González (una entrada), Daniel Cruz (dos tercios de entrada), Adrián Guzmán (un out), Eddie Gamboa (dos outs), Rafael Ordaz (un out), Thomas Melgarejo (un out) y Juan Gámez (dos tercios).

Reinier Roibal se llevó su séptima derrota de la temporada, al trabajar apenas una entrada y dos tercios, recibió 10 hits y 8 carreras, ponchó a 3 enemigos. Lo relevaron Alejandro Martínez (2 entradas y un tercio, de una carrera), Manuel Báez (una entrada de una carrera), José Miguel Sánchez (un inning de dos carreras), Oswaldo Martínez (dos tercios), José Frutos (un out) y Néstor Anguamea (una entrada).