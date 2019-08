Yesterday llega a las salas laguneras

La nueva propuesta del director Danny Boyle (Quisiera ser millonario, 127 días) llega hoy a las salas de la Comarca Lagunera.

Se trata de Yesterday, largometraje inspirado en el legado de los Beatles en el que actúan Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran y Lamorne Morris.

La cinta vio la luz por primera vez en el Festival de Cine de Tribeca el pasado 4 de mayo, y comercialmente el 28 de junio de 2019 por Universal Pictures, hasta ahora arribará a La Laguna.

En el sitio Rotten Tomatoes cuenta con una calificación de 63 sobre 100. Las críticas han sido buenas y malas.

"Es encantadora y entretenida, pero no ofrece la magia de descubrir a los Beatles. Una experiencia directa, caprichosa, rutinaria y prefabricada", escribió Owen Gleiberman de Variety.

En tanto que A. O. Scott, de The New York Times, opinó que: "Es atractiva y accesible de una manera que no lo fueron los Beatles. Si se hubiera tomado a sí misma -y al grupo- un poco más en serio, habría sido más entretenida. Pero no fue hecha para durar".

En el filme "Jack Malik" es un joven músico cuya carrera sólo sabe de fracasos, y que para ganarse la vida trabaja como reponedor en ciertos almacenes.

Un buen un día, tras un accidente y un apagón eléctrico a nivel mundial, se entera que el cuarteto de Liverpool, The Beatles, ha desaparecido por completo de la historia y de la faz de la Tierra: nadie recuerda sus temas, ni a sus integrantes y ni siquiera existe información alguna en la red.

Todos desconocen ahora al grupo musical más célebre del Siglo XX. Todos menos el mismo "Jack", quien además es el único que entona sus melodías.

Una situación inexplicable, pero al cual el protagonista decide sacarle provecho, haciendo pasar las composiciones de los Beatles como si fuesen suyas, y así poder crear por fin una exitosa carrera de músico.

"Malik", asombrado, ve cómo su vida da un giro espectacular, de ser un artista frustrado a un avasallador fenómeno musical en todo el planeta, en la era de YouTube y redes sociales, emprendiendo giras multitudinarias y logrando la idolatría de millones de personas.

Sin embargo, en medio de toda esta locura, el músico se ve enfrentado a conflictos con la industria musical y a algunos problemas sentimentales, sobre todo cuando "Ellie", su amiga -y primera mánager- le confiesa que está enamorada de él.

Es a partir de ahí que el protagonista tendrá que optar entre el amor y el éxito. El filme tiene varios horarios en la Comarca.