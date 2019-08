Ciberataques suben en sector financiero: OEA

El gerente del programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Belisario Contreras, alertó sobre el alza de ciberataques en el sector financiero, por lo que es importante que empresas y autoridades refuercen inversiones en prevención y seguridad.

"Las tecnologías se están desarrollando y los ataques se masifican; debemos dedicar más recursos financieros y humanos a estos temas, prestar más atención", dijo.

Durante el foro Seguridad en el sistema financiero mexicano, organizado por The Aspen Institute, el directivo presentó el estudio realizado por el organismo en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dado a conocer el julio pasado, en el cual se destaca que el costo de recuperación de ciberataques en México en 2018 fue de 107 millones de dólares.

En el evento, el presidente de la CNBV, Adalberto Palma, dijo que se aplican medidas para reforzar la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano, de manera que las instituciones financieras no pueden ser omisas ante los retos que representa el mundo digital.

"La ignorancia no debe ser un pretexto para no actuar. Hoy todos deberían saber que desconocer las leyes no los exonera de su cumplimiento. En el tema cibernético, el que no conoce los riesgos deberá vivir con las consecuencias", advirtió el titular de la comisión.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo que el reto es prevenir tanto a las instituciones financieras como a los clientes sobre el riesgo de los ataques cibernéticos en México.

"En lo conjunto la banca gasta más o menos al año 20 mil millones de pesos en temas de tecnología, y una parte no menor de eso va dirigida a ciberseguridad", dijo.

Añadió que ante el crecimiento de la banca digital en México, se han desarrollado 17 millones de aplicaciones enfocadas a dar mejores servicios a los usuarios.

"Tenemos más puntos de contacto, y eso implica que crecemos geométricamente la transaccionalidad digital, por lo tanto, debemos tener mayor inversión en ciberseguridad, es un tema que trabajamos todos los días en la banca", expuso.