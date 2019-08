Acusan a ingenios azucareros de incumplimiento en exportación

Al menos tres ingenios del país incumplen con sus compromisos de exportación, por lo que la representación sectorial azucarera, junto con el gobierno federal, busca fortalecer las reglas para que las empresas exporten lo que les corresponde, dijo el director general y presidente de Consejo de Grupo Azucarero México, Juan Cortina Gallardo.

Hace falta que exporten aproximadamente 80 mil toneladas de azúcar de aquí a fines de septiembre, detalló, "y a estas alturas va a ser difícil que se haga, lo que va a afectar a todo el sector".

Dijo que las empresas que no han exportado son Ingenio de Puga en Nayarit; el ingenio de San José de Abajo, en Veracruz, y los ingenios de Cargill en Veracruz, que antes tenía Francisco García González.

Cortina Gallardo, también expresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), dijo que las empresas citadas "no cumplen lo que debieran exportar y no le pagan a los cañeros lo que debieran si no exportaron. Deberían de pagar un precio nacional y, sin embargo, se benefician de la fórmula".

Expuso que se trabajan con la autoridad para que todos los ingenios cumplan con la regulación actual que les pide exportar cierta cantidad, ya que si no lo hacen se afectará a toda la industria.

Junto con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) "nos preparamos para arrancar el próximo ciclo en octubre, con perfeccionamiento de sistema de precios, de las reglas que tenemos, para que la gente que no cumple con sus exportaciones lo haga, porque eso ha afectado no sólo la unidad en el sector y las finanzas de los cañeros".

En el diálogo entre ingenios y el gobierno federal se incluye la propuesta de que en lugar de exportar los excedentes de azúcar a precios bajos, ese producto se pueda quedar en México para distintos usos.

"Estamos buscando maneras para que esos excedentes que se van al mercado mundial a precios castigados puedan generar más valor en México", añadió Cortina Gallardo.

El directivo confió en que durante la revisión del acuerdo de suspensión que se realizará hacia noviembre y diciembre de este año entre los exportadores mexicanos y el gobierno de Estados Unidos, se logrará mantener el pacto, es decir, que no habrá investigación contra el producto nacional y se podrá seguir exportando caña de azúcar al vecino país.

El mecanismo consiste en fijar precios y calidades del azúcar y el monto de la exportación a cambio de no llevar a cabo una investigación por dumping, por una supuesta venta por debajo del precio real.

"Tenemos este año, el proceso de revisión en noviembre-diciembre, pero parece que no va a haber bronca", comentó.