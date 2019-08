¿Cuándo y dónde ver la Semana 1 de la NFL?

La Semana 4 de la pretemporada de la NFL termina este jueves por la noche, si no lo sabías, no te preocupes porque esos juegos no son el verdadero futbol americano. Pero a partir del jueves 5 de septiembre debes de actuar como un profesional y nosotros te vamos ayudar.

De entrada debes saber que la liga celebra su temporada 100. Para festejar el partido inaugural entre los Bears de Chicago contra los Packers de Green Bay en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois. Este juego será televisado en Canal 9 y ESPN a las 19:15 horas. La NFL decidió que Packers visitara a Bears al ser la rivalidad más añeja. Green Bay y Chicago se han enfrentado desde 1921, cuando los Bears eran conocidos como los Decatur Staleys (pues la franquicia fue fundada en la ciudad de Decatur, Illinois), y suman 198 juegos desde entonces, incluidos dos en Playoffs. Por primera vez desde 2006 el vigente campeón (Los Patriots de Nueva Inglaterra) no tendrá las luces del primer jueves por la noche. Brady y Nueva Inglaterra abrirán temporada en Gillete Stadium en domingo por la noche contra los Steelers de Pittsburgh. Es una gran oportunidad para ver la ofensiva de Pittsburgh sin Antonio Brown que sigue buscando en todos los clósets de Estados Unidos uno de los cascos que le gustan y que le permita usar la NFL. Steelers contra Patriots se podrá ver en ESPN. El menú que Fox Sports tiene preparado para el primer domingo de temporada es: Rams de Los Ángeles contra los Panthers de Carolina a las 12:00 horas. Colts de Indianápolis ante los Chargers de Los Ángeles también a medio día. Mientras que los Chiefs de Kansas City enfrentarán a los Jaguars de Jacksonville a las 15:00 horas. Además los 49ers de San Francisco se medirán con los Buccaneers de Tampa Bay en punto de las 15:00 horas Por Televisa se podrá ver a los Redskins de Washington que enfrentarán a los Eagles de Filadelfia a las 12:00, en la tarde los NY Giants abren calendario contra los Cowboys de Dallas a las 15:20 horas. Al ser el primer lunes de la campaña habrá doble cartelera por ESPN y los Texans de Houston tienen un compromiso ante los Saints de Nueva Orleans a las 18.10 horas, mientras que los Broncos de Denver y los Raiders de Oakland chocarán el mismo lunes a las 21:20 horas.