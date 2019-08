Ingenios incumplen compromiso de exportar azúcar: Cortina Gallardo

Al menos existen tres ingenios del país que incumplen sus compromisos de exportación, por lo que la industria azucarera junto con el gobierno federal busca fortalecer las reglas para que realmente se exporten los excedentes, dijo el director general y presidente de Consejo de Grupo Azucarero México, Juan Cortina Gallardo.

Aproximadamente quedan por exportarse 80 mil toneladas de azúcar de aquí hasta fines de septiembre "y a estas alturas va a ser difícil que se haga y esto va a afectar a todo el sector", explicó en entrevista con El Universal.

Dijo que las empresas que no han exportado son: Ingenio de Puga en Nayarit, el ingenio de San José de Abajo, en Veracruz, y los ingenios de Cargill en Veracruz, los que tenía antes Francisco García González.

El expresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholeras dijo que las empresas anteriores "no cumplen lo que debieran exportar y no le pagan a los cañeros lo que debieran de pagar si no exportaron, porque deberían de pagar un precio nacional y sin embargo, se benefician de la fórmula".

Por ello, expuso que trabajan con la autoridad para que todos los ingenios cumplan con sus planes de exportación, porque de lo contrario se afecta a toda la industria.