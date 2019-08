Por huracán Dorian, Rolling Stones adelantan concierto y sin Juanes

"Debido al pronóstico del tiempo, el concierto de The Rolling Stones en el Hard Rock Stadium programado para el sábado 31 de agosto se trasladó a mañana por la noche, viernes 30 de agosto", anunció su oficina de representación en un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del grupo.

Due to the weather forecast, the Rolling Stones Hard Rock Stadium show scheduled for Sat Aug 31 has been moved to tomorrow night, Fri Aug 30. All tickets will be honored for the new date. There will be no opening act-doors will open at 6PM ET & the Stones will go on at 8:30PM ET.