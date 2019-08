Dieter Villalpando exime a Tomás Boy por derrotas de Chivas

El mediocampista Dieter Villalpando mostró respaldo al técnico Tomás Boy, al cual eximió por las últimas derrotas que ha sufrido Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Descartó además que la permanencia del “Jefe” Boy esté en juego para el partido de este sábado frente a Cruz Azul, a disputarse en la cancha del estadio Azteca.

"La verdad no creo que se esté jugando de este lado la permanencia del entrenador. No sé si estamos cómodos, pero estamos contentos con él porque trabaja muy bien. El equipo está entusiasmado. No se han dado los resultados no por el entrenador, sino que también nosotros somos los que actuamos en la cancha, él pone los 11 pero nosotros somos los que tenemos que responder en el terreno de juego", afirmó.

En conferencia de prensa, el volante del “Rebaño Sagrado” es consciente de que ha faltado en lapsos de los encuentros regularidad y concentración al equipo, situación que también los ha llevado a perder.

"Es lo que estamos buscando, lo hemos encontrado por lapsos de algunos partidos, pero creo que no es suficiente. Creo que estamos desconcentrados en los primeros 45 minutos, que es donde más nos ha costado. Estamos trabajando para estar concentrados los 90 minutos", indicó.

En lo que va del certamen, Chivas cuenta con siete puntos, por ahora fuera de la zona de Liguilla, pero para Villalpando el plantel trabaja a tope y sin duda que merecería llegar a la “fiesta grande”.

"La verdad que pensábamos tener más puntos, a como iniciamos. No sé si deberíamos tener más o no, pero me admiro de cómo el equipo trabaja, porque desde que llegué a Chivas, trabajan duro, contagian y lo mismo yo, trabajo de la misma manera. Nos merecemos una Liguilla por lo que se ha vivido aquí. Estoy comprometido con que debemos trabajar más para lograr eso", declaró.

En lo personal, Dieter Villalpando entiende que le resta ser más constante en el conjunto rojiblanco, contrario a lo que fue en Necaxa, que era un elemento titular, siempre con actividad.

“Es lo que estoy buscando en mi carrera, qué está pasando, por qué no soy tan regular como fui un torneo con Necaxa. Estoy buscando el motivo, el por qué. Yo trabajo siempre de la misma manera, al 100 por ciento. Sí me ha costado, todos me critican eso, pero seguiré trabajando para poder encontrar esa regularidad”.