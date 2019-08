Cristiano y Messi confiesan que se extrañan

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se robaron la atención durante sus asistencia en el sorteo de grupos de la Champions League, donde ambos fueron cuestionados acerca de sus logros y la relación que existe entre ellos.

La conductora del evento, se acercó a los jugadores, quien resaltó que durante la ceremonia habían estado platicando mucho, por lo que les preguntó si se extrañaban, ya que Cristiano dejó la LaLiga de España luego de su transferencia en julio del 2018 al equipo Italiano Juventus de Turín.

Messi fue quien respondió primero por solicitud del portugués, reconociendo que sí, lo extraña.

#ChampionsxFOX Mientras muchos se pelean de quién es mejor, Messi y Cristiano Ronaldo sólo tienen palabras de admiración.



Imperdible las confesiones de ambos jugadores que han convivido en la ceremonia



"Tenemos una buena relación"



"Espero tener una cena pronto" pic.twitter.com/Ea3cHw14N6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 29, 2019

"Se lo dije en su momento, era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba Neymar ahí también, ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España", mencionó el delantero argentino.

Por su parte, Cristiano Ronaldo planteó que jugar en un mismo escenario no fue fácil, destacando también que entre ellos hay una buena relación.

"Compartimos el escenario él y yo 15 años, los dos mismos individuos no es fácil. Y por supuesto que tenemos una buena relación, no hemos tenido una cena juntos, pero espero se dé pronto. Tuvimos esa batalla en España los últimos años, creo que él me motivaba y yo lo motivaba a él y me encanta ser parte de la historia junto con Lionel".

Ante el planteamiento de un retiro juntos, Cristiano resaltó que Messi es más joven que él, pero espera poder estar presente algunos años más a pesar de que la gente no le caiga bien.