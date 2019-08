¿De dónde viene la expresión ‘sudar como cerdo’ si el animal no suda?

La frase “sudar como puerco” es usada usualmente para referirse a alguien que está transpirando gran cantidad de sudor, sin embargo, es conocido que los cerdos no sudan debido a que no tienen glándulas sudoríparas, por ello se revuelcan en el lodo para mantenerse frescos. Te sorprenderá saber entonces, que esta conocida frase no hace referencia al animal en lo absoluto.

La referencia “sudar como puerco” viene de Inglaterra y es la traducción directa de “sweating like pig”, sin embargo, ésta no hace referencia al animal, sino al pig iron, que se traduce como arrabio, que es hierro fundido. Los ingleses llamaron a este producto pig iron ya que para dejar que el mineral se enfriara se depositaba en recipientes que hacían alusión a las mamas de una cerda. Se sabía que el hierro ya estaba suficientemente frío cuando comenzaba a sudar y a producir gotas sobre la placa donde se había depositado, y conforme pasaban los minutos se producían más y más gotas hasta estar empapado. La frase “sudar como puerco” hace completa referencia al proceso de producción del hierro fundido, cuyo resultado se llama “pig iron” y a cómo éste hace sudar al molde con forma de cerdo. Así que cada que uses esta frase estarás hablando de un mineral en proceso de enfriamiento, no del animal.