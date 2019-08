PSG no convoca a Neymar para duelo ante Metz

El brasileño Neymar no forma parte del grupo de convocados para el partido que este viernes disputará el París Saint-Germain contra el Metz, indicó este jueves el entrenador, Thomas Tuchel.

"No hará el viaje porque la situación es similar a la previa del duelo contra el Toulouse", señaló Tuchel.

El técnico había indicado antes del duelo contra el Toulouse que el jugador no sería convocado hasta que se aclarara su futuro, en medio de las negociaciones que el PSG mantiene con el Barcelona para un eventual traspaso.

Tuchel reconoció que la situación que vive el club con su estrella brasileña, adquirido hace dos años por 222 millones de euros, afecta a todo el equipo y expresó su deseo de que se cierre pronto el mercado de fichajes.

"No solo me afecta a mi. Pero yo no soy más que el entrenador y el entrenador no lo decide todo en una situación como esta, en un gran club y con un gran jugador como este. Hay muchas partes implicadas", señaló el técnico.

"El objetivo ahora es llegar al 3 de septiembre y entonces podremos reflexionar sobre la composición definitiva del equipo. A mi no me gusta esta situación, pero es la realidad del fútbol actual", indicó.

El entrenador germano indicó que afronta "con serenidad" la situación, aunque señaló que no puede determinar si Neymar seguirá con ellos la próxima temporada o si fichará por el Barcelona.

"El fútbol es una locura, todo puede suceder, no hay que perder la cabeza. Quedan cuatro días y cada día puede pasar algo", comentó.

Tuchel calificó de "rumores" las informaciones que indican que él ha hablado con Ousmane Dembelé para convencerle de que juegue en el PSG, lo que puede desbloquear la salida de Neymar.

"Todo el mundo dice cosas y luego yo tengo que hablar. Conozco bien al jugador y sé que hay muchos rumores. Pero no hablo de futbolistas que están en otros equipos", indicó.

Las conversaciones prosiguen entre el PSG y el Barcelona y, según medios franceses, el club de París rechazó la última oferta catalana.

Los presidentes de ambos clubes mantuvieron un encuentro en Mónaco, donde asistieron al sorteo de la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones.

Tampoco quiso referirse Tuchel a la posible llegada del portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas y se limitó a asegurar que Alphonse Areola será el meta titular mañana ante el Metz.

El técnico alemán habló también de la situación del delantero español Jesé Rodríguez. "Está con nosotros, se ha entrando bien, muy profesional. Ha jugado amistosos con nosotros, conoce todo lo necesario. Mañana veremos si juega", dijo.

El equipo afronta el partido liguero con dos bajas importantes en el sector ofensivo, la del francés Kylian Mbappé y la del uruguayo Edinson Cavani.

Además de ellos dos, no estarán a disposición del técnico por lesión los alemanes Thilo Kehrer y Julian Draxler, el francés Abdou Diallo y el español Ander Herrera, que retomará el entrenamiento la semana próxima.