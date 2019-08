Alcaldesa de Lerdo entrega glosa de último Informe de Gobierno

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, hizo esta mañana la entrega de la glosa de su tercer y último Informe de Gobierno al síndico municipal, José Dimas López Martínez.

En la sesión solemne donde acudieron regidores, regidoras y algunos directores de dependencias, la presidenta municipal dijo que se trata de una fecha muy importante, sobre todo, porque es el término de su administración 2016-2019.

La alcaldesa comentó que en su gestión tuvo el respaldo del gobernador José Rosas Aispuro Torres y agregó que cada administración municipal “es histórica y trasciende”.

“Muchísimas gracias y solamente les puedo decir ‘misión cumplida’, no sabemos en qué espacios nos encontraremos a partir del domingo que ya no estemos aquí, porque todavía mañana hay trabajo, hay firmas, concretar acuerdos y el sábado haremos la toma de protesta y hasta el domingo estaremos libres, no sabemos en dónde, pero donde quiera que una servidora se encuentra, ténganlo muy seguro, seré su amiga, su aliada, yo soy de aquí de Lerdo...¡misión cumplida, arriba Lerdo!”.

Será a las 18:00 horas de este jueves que María Luisa González Achem presente su informe de resultados en el teatro Centauro de esta ciudad y se espera la asistencia del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.