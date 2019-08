Captan a Björk paseando por las calles de Roma en CDMX

El día de ayer la cantante islandesa Björk fue vista saliendo del lugar donde se hospeda en la colonia Roma. Ni los transeúntes ni los empleados de los locales cercanos al lugar, lograron identificarla.

La artista de pop experimental de 53 años, caminó casi una cuadra alrededor de las 13:20 horas acompañada por su guardaespaldas y otra persona. Al ver que estaba siendo fotografiada, se apresuró para subir a su camioneta.

Björk fue captada paseando mientras comía un plátano luciendo seria. Según el portal Reforma, la estrella realizó algunas compras en tiendas de Polanco, al igual que paseó durante un breve periodo por la Roma.

La cantante ha permanecido resguardada del público, pues el martes, antes de dar la presentación de su penúltimo concierto de Cornucopia en el Parque Bicentenario, hizo todo lo posible por ocultarse de los paparazzi.

De acuerdo a personal allegado a la cantante, la intérprete de All is full of love, ha dedicado mucho tiempo a grabar demos en un estudio montado en el lugar, también se dijo que ha trabajado junto a su equipo en bocetos para otro montaje distinto al de Cornucopia, aseguraron.

“Ella misma prepara botanas, guiada por un chef, y tiene una asistente que le ha conseguido todo: libros de arte, catálogos de diseñadores de ropa locales nos dijeron que hasta mandó comprar helado para sus invitados", indicó la fuente, que habló en condición de anonimato.

Björk, una de las estrellas indie más innovadoras, ha salido a pasear por las calles de Roma y Condesa y ha sido vista visitando un restaurante cercano al Centro Histórico y a la casa de dos de sus anfitriones conocidos de ella, indicó la fuente.

"Casi no sale, se la pasa muy clavada escuchando música o haciendo música. Varios de sus músicos están con ella por un buen tiempo, y en sus días de concierto vocaliza y duerme mucho”.

"Curiosamente, casi todos los alimentos que le han llevado son vegetales, y nos contaron que probó alegrías de amaranto y le encantaron", añadió.

El viernes, la cantante ofrecerá su último show de Cornucopia en el Parque Bicentenario.