Diego Rolán arriba a México; niegan que vaya a jugar con el América

El delantero uruguayo Diego Rolán arribó a la Ciudad de México para negociar su posible llegada a la Liga MX, y aunque lo hizo sin dar declaraciones, su representante, Gerardo Rabajda, dejó en claro que no es para el América.

Este jueves llegó a la capital del país el todavía jugador del club español Deportivo La Coruña, de quien se dice llegaría a las Águilas, pero el exportero del Puebla y ahora representante aseguró que esa no es la opción.

“Es una información que no podemos manejar, se han tergiversado muchas cosas que no son ciertas y esto se ha formado debido a ciertas especulaciones que no han salido del lado nuestro”, dijo Rabajda a los medios mexicanos.

“No es América, es lo único que les puedo decir, que no es América”, recalcó el exjugador, quien agradeció el interés, pero “nos pidieron cautela y precaución. Creo que no es bueno hacer una declaración ahora que entorpezca la negociación”.

Cuestionado sobre el tema físico de Rolán, aseveró que llega en buenas condiciones y listo para ver acción, pues lo único que quiere el sudamericano es jugar.

“Llega bien, saliendo de una pretemporada aunque no con la continuidad de sus compañeros porque no iba a ser tomado en cuenta en el club, pero está bien, esperando que esto se solucione para empezar a jugar, que es lo que más quiere”.

Además del posible interés del cuadro azulcrema, se menciona que clubes como Tigres de la UANL y FC Juárez podrían buscar los servicios del delantero uruguayo.