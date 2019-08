Backstreet Boys darán conciertos en Latinoamérica

Para complacer a sus seguidoras el grupo de pop Backstreet Boys dará conciertos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay entre febrero y marzo próximos como parte de su gira DNA World Tour.

"Backstreet Boys llegarán a América Latina con su exitoso DNA World Tour, la mayor gira de shows del grupo en 18 años. Después de haber agotado espectáculos en toda Europa y Norteamérica, el grupo visitará México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil", detallaron los organizadores en un comunicado. El tour de la banda de Orlando por América Latina comenzará el 21 de febrero de 2020 en Ciudad de México y continuará el 24 en Monterrey y el 26 en Guadalajara, agregó la información.

El 28 de febrero, el quinteto se presentará en San José y un día después estará en Bogotá, ciudad en la que se presentará por primera vez en el Movistar Arena.

La gira seguirá el 4 de marzo en Santiago, el 7 en Buenos Aires y el 8 en Montevideo.

La última escala del periplo por Latinoamérica será Brasil, donde se presentará el 11 de marzo en Uberlandia, el 13 en Río de Janeiro y el 15 en Sao Paulo.

Durante este tour, la agrupación está promocionando su décimo álbum de estudio: DNA, que fue lanzado en enero pasado por RCA Records y del que hace parte el sencillo Don't go breaking my heart, que cuenta con más de 48 millones de reproducciones en Youtube.

Con esa canción, la agrupación fue nominada este año a los Grammy en la categoría de mejor actuación de grupo o dúo de pop y consiguió poner un sencillo en la lista Billboard Hot 100 tras diez años.

Cuando cantaron en Torreón

Efusivo, enérgico y avasallador; así se definió el concierto que los artistas ofrecieron en el Coliseo Centenario de Torreón el 10 de marzo de 2009. Más puntuales que ingleses, Brian Littrell, Howie D., Nick Carter y A.J. McLean aparecieron en el escenario vestidos de boxeadores sobre dos rings improvisados. La gente se volvió loca cuando las luces revelaron sus siluetas y todavía aumentaron el volumen de la ovación cuando Larger Than Life resonó por todo el lugar.

“Muchas gracias por todo su apoyo”, gritó Howie en español. I Want It That Way fue el primer tema coreado casi por el 100 por ciento de los presentes. Como éste hubo otros que recordaron los viejos y buenos tiempos de la banda tales como Show Me The Meaning of Being Lonely, More Than That, Spanish Eyes e Incomplete.

El broche de oro lo pusieron los temas The One y The Call, mismas que precedieron la locura que causó Everybody, en una versión más rockerona.