Trejo llama mentiroso a 'Chiquimarco'

l nombre de José Luis Trejo ha sido manchado de diversas formas desde hace varios días.

Marco Antonio Rodríguez lo acusó de ser parte de la red de intrigas en el Salamanca que acabaron con el despido del exárbitro convertido técnico, de aquel equipo de la segunda B de España.

El "Chiquimarco" señaló a Trejo de querer tratarlo como marioneta y dirigir detrás de él, al no poder hacerlo por no tener licencia europea.

A todo esto, el técnico mexicano se defendió en declaraciones realizadas a W Radio.

"No entiendo cómo una persona tan religioso, como dice que es, diga tantas mentiras", mencionó Trejo de entrada.

La razón del despido de Marco Rodríguez fue sencilla: "Quiso, en sólo dos días, en dos prácticas, modificar todo, Que no le gustaba el portero porque no sabía jugar con los pies, pero ni siquiera sabía su nombre. No puedes llegar sin conocer el entorno y cambiar todo de un tajo y sacar gente... No con solo dos días de trabajo".

Nada de esto fue personal: "No tengo ningún problema con él, ni le envidio nada, ni le puedo decir otra cosa, ni ofenderle porque finalmente él solito se hizo daño", recalcó el técnico subcampeón de la Copa Libertadores con Cruz Azul en el 2001 y campeón con Pachuca en la Liga MX en el Clausura 2006.

Finalmente, Trejo Montoya llamó a que Rodríguez recapacite: "Se ha equivocado. Ha cometido un grave error en su carrera. Lo que él ha declarado es una mentira absoluta. Tendría que recapacitar y declarar lo que debe de ser".