Sin lana 'La clínica 46 no tiene dinero para biopsias'

Por falta de recursos, se da un mal manejo a biopsias en el Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Gómez Palacio.

Fue el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (Coprised), Crescencio Beltrán Beltrán, quien recibió esta respuesta de la Delegación Estatal del IMSS.

"Yo, ayer me comuniqué con la autoridad de la delegación para pedirle de favor que me solvente eso, me dijeron que faltan recursos, pero ya es de ellos, me dijeron que iban a tratar de solventar eso", dijo. Agregó que hoy, el personal del Atención Médica de Coprised, llegará a la Comarca Lagunera para hacer la verificación en las instalaciones del Hospital General sobre el manejo de biopsias apegado a la norma 037 de la Secretaría de Salud.

Con respecto a las revisiones de la Coprised en hospitales, dijo que éstas no son periódicas.

"Tenemos metas, a nivel federal nos dan de acuerdo al número de establecimientos, hospitales, y de acuerdo a veces a denuncias y quejas acudimos a las instituciones para ver si hay realmente un riesgo sanitario".

En el caso del HGZ Número 46, dijo que "a veces vamos, de enfermedades nosocomiales, a veces vamos a ver infraestructura, si tienen licencia, si no ha caducado y toda la documentación necesaria para poder dar los servicios". Sin embargo, no informó cuándo fue la última vez que acudieron ni las áreas que se revisaron.

Mal trato

Según evidencia con la que cuenta La i, en la clínica 46 las biopsias estaban entre archiveros, a un costado de la Subdirección Administrativa, algunas en envases de jugos.

3 DÍAS DESPUÉS

De la publiación hecha por La i, Coprised irá a revisar al IMSS el manejo de biopsias.