Registran matanza de 42 burros salvajes en California

Desde mayo, al menos 42 burros han sido asesinados en el desierto Mojave; especie protegida por las autoridades federales y que es un símbolo del oeste estadounidense, indican medios locales.

"The New York Post" afirma que las autoridades locales, en conjunto con la Oficina de Administración de Tierras, dijeron que el o los responsables se enfrentan a 42 años en una prisión federal, uno por cada muerte de uno de los animales.

Además, ofrecen 50 mil dólares para quien dé información que conduzca a los criminales; sin embargo, hasta el momento no hay sospechosos de esta matanza.

"Seguiremos cada pista hasta que hayamos arrestado y procesado a los responsables de estas crueles y salvajes muertes", declaró William Perry Pendley, director adjunto de política y programas de la Oficina de Administración de Tierras.

Agregó que estos animales son "icónicos" y "parte de nuestra herencia nacional".

De acuerdo con su vocera, Sara Webster, el área de Clark Mountain Herd, alberga a 120 burros salvajes. Webster cree que el criminal apunta a la distancia con un rifle al cuello de los animales.

Sin embargo no es la primera vez que los burros salvajes son el foco de una amenaza en esta zona. En 1950, recuerda "The New York Post", se reportó una masacre de estas especies hasta que la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales los protegió.

Se estima que 16 mil burros salvajes viven en áreas que manejan las autoridades federales, a través de cinco estados.