¿Quién es Joaquin Phoenix, el actor que da vida al nuevo Joker?

Todo mundo está hablando de la interpretación de Joaquin Phoenix como el Joker en la nueva producción de Warner Bros.

Usuarios de redes aseguraron que la actuación que desarrolla el actor como el macabro payaso le garantizará ser uno de los favoritos durante la temporada de premios y es muy posible que se lleve a casa el primer Oscar de su carrera en la próxima entrega de la Academia. Sin embargo, no todo en la vida del actor fue sencillo.

Joaquin Rafael Phoenix es un actor estadounidense de origen puertorriqueño, vivió en su país natal hasta los tres años de edad, para después migrar junto a su familia a Los Ángeles. Sus padres contrataron a un representante para que potencializara los dotes histriónicos de él y sus hermanos.

Al igual que Phoenix, sus cuatro hermanos River (Río), Rain (Lluvia), Liberty Butterfly (Mariposa de la Libertad) y Summer (Verano) se dedicaron a la interpretación. A la corta edad de diez años Joaquin realizó su primera aparición en el cine con la cinta Spacecamp, después logró protagonizar el drama Russkies, película en la que compartió escena con su hermana Summer. Pero no fue hasta su aparición en Parenthood, que se convirtió en una estrella infantil.

Por un tiempo, el actor se alejó de los reflectores debido a la muerte de su hermano River, por sobredosis, tras ese hecho, fue muy reacio a volver al mundo del cine, pero finalmente lo hizo en 1995 en el filme To die for coprotagonizado por Nicole Kidman, con la que recibió buenas críticas.

Su gran papel llegó en el año 2000 con la película Gladiador, en la que dió vida al emperador Commmodus y que le valió su primer nominación al Oscar, asi como a los Globos de Oro en la categoría de actor secundario.

Cinco años más tarde, Phoenix encarnó a Johnny Cash en la cinta Walk the line para recibir su segunda nominación al Oscar; ahora en la categoría de actor principal. El 27 de octubre de 2008 el actor anunció que se retiraba del cine para dedicarse a la música, posteriormente regresó a la pantalla grande en 2012 con The Master dirigida por Paul Thomas Anderson.

Otra de las cintas en las que el actor ha participado son Señales, Her, aclamada por la crítica y You Were Never Really Here en 2017, papel por el que ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Cannes. Fue en 2018 que la casa productora Warner Bros anunció que Joaquin Phoenix sería el Joker en la película de Todd Phillips.