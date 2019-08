Cuando los Backstreet Boys vinieron a Torreón

En medio de gritos ensordecedores, los Backstreet Boys se presentaron la noche del 10 de marzo de 2009 en Torreón.

Efusivo, enérgico y avasallador; así se definió el concierto que los artistas ofrecieron en el Coliseo Centenario.

Más puntuales que ingleses, Brian Littrell, Howie D., Nick Carter y A.J. McLean aparecieron en el escenario vestidos de boxeadores sobre dos rings improvisados. La gente se volvió loca cuando las luces revelaron sus siluetas y todavía aumentaron el volumen de la ovación cuando Larger Than Life resonó por todo el lugar.

Dos canciones más permitieron que el público recobrara el aliento para volver a perderlo cuando Howie se dirigió a todos en español, agradeciendo el apoyo de los fans y la presencia de los asistentes al concierto.

“Muchas gracias por todo su apoyo”, gritó. La música volvió a sonar y, mientras más se acercaban los integrantes del cuarteto al filo del escenario, más brazos se estiraban para poder tocarlos... una proeza que muy pocos consiguieron.

I Want It That Way fue el primer tema coreado casi por el 100 por ciento de los presentes. Como éste hubo otros que recordaron los viejos y buenos tiempos de la banda tales como Show Me The Meaning of Being Lonely, More Than That, Spanish Eyes e Incomplete.

El broche de oro lo pusieron los temas The One y The Call, mismas que precedieron la locura que causó Everybody, en una versión más rockerona. Las luces se fueron, pero regresaron ante el grito más fuerte que Torreón pudo escuchar alguna vez de una multitud popera y así los cantantes entonaron Shape of My Heart.