Creador de Los Simpson afirma que 'Apu' continuará en la serie

Tras la polémica generada desde la emisión del documental The Problem With Apu, donde se exponía que un migrante indio es un estereotipo racista y hacía referencia a que no estaba interpretado por un modelo de origen sudasiático, se puso en duda la continuidad del personaje "Apu Nahasapeemapetilon" en la serie Los Simpson, por lo que creador ha tomado una decisión definitiva.

"Sí.Amamos a 'Apu'. Estamos orgullosos de 'Apu'", contestó Matt Groening a un fan sobre si el personaje continuaría siendo un ciudadano más de "Springfield". El anuncio se hizo durante el D23 Expo en Anaheim el pasado fin de semana, donde además Groening reveló estar en pláticas para realizar spin offs de varios de sus personajes de la serie amarilla.