Pide excandidata evaluaciones objetivas

Claudia Galán, excandidata del PAN a la alcaldía de Gómez Palacio, señaló que a nivel regional, estatal y nacional se darán los informes de gobierno en menos de una semana, condición que obliga a las autoridades de los tres niveles dar una información sobre lo logrado en el año de gestión que está concluyendo.

Consideró que es momento de que se hagan evaluaciones objetivas y que las estadísticas que se muestren se reflejen en una mejor calidad de vida para los mexicanos en general.

"No debemos de decir somos buenos, cuando tenemos al país dividido, no podemos a la vez alabar un trabajo que no se ha cumplido cabalmente. Una de las tareas más difíciles es lograr la unión de las diferentes corrientes y así todos sumar por el bien común", dijo.

A nivel local, señaló que arranca una nueva administración municipal que deberá enfrentar grandes retos con una gran responsabilidad a cuestas, pero que a pesar de ello tienen la obligación de refrendar la confianza que les entregaron los gomezpalatinos.

"Deben de responder a las expectativas de poder llevar al municipio a la posición que se merece y responder a los ciudadanos en sus necesidades", expuso.

Dijo que dentro de todo este contexto, la nueva autoridad federal no debe cantar vuelos de gloria, ya que el crecimiento y desarrollo económico es una materia reprobada, un país debe de crecer en muchos sentidos, no solo en una vertiente o sector, no solo en programas sociales.

Dijo que si hay recursos resguardados se debe dar un destino cierto y que sea transparente para que impulse el crecimiento de nuestro país y región.

En la temática a La Laguna, dijo que es de suma importancia que los proyectos metropolitanos, lo sean así, metropolitanos, tal como es el ejemplo del Metrobús, el cual no puede estar siendo desarrollado del lado de Coahuila y en lo que corresponde a Durango se cancela con un mecanismo poco confiable, y se impulsa uno que si bien es necesario y de él depende el futuro de La Laguna el acueducto de las presas regionales, se deben de realizar ambos y darle la importancia a la región tal como lo es, un polo de desarrollo no solo estatal o regional, sino nacional.