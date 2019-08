Continúa pleito por Pedro Luis Bernal

La fracción del PRI en el cabildo de Torreón señaló que el alcalde Jorge Zermeño "se está equivocando" al defender al director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, de quién solicitaron su destitución durante la semana pasada.

El representante de la fracción, el regidor Antonio Gutiérrez Jardón, además pidió "respeto" a Zermeño, quien durante el pasado lunes acusó a los ediles del PRI de no tener "autoridad moral" para pedir la destitución de Pedro Luis Bernal.

"Que no se confunda el alcalde, nosotros no vamos a levantar la mano para todo lo que él quiera, lo vamos a apoyar cuando tengamos que hacerlo y llevamos propuestas, pero si quiere comparsas no lo vamos a hacer", dijo Gutiérrez.

Al respecto, la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, dijo que solicitarán una contestación por escrito de parte del alcalde, esto para que se justifique la permanencia de Pedro Luis Bernal al frente de Tránsito.

Señaló que el asunto de origen fue tratado con la formalidad necesaria, por escrito y con "fundamentos" en lo que se ha evidenciado en redes sociales, además del "sentir de los ciudadanos" con los que tratan diariamente.

Por tal motivo solicitarán una contestación en las mismas formas, no a través de declaraciones en los medios de comunicación.

"¿Cómo hablas de moralidad? si al tipo que está defendiendo está acusado de abuso sexual, tiene una demanda en proceso, está acusado también en Derechos Humanos por esa situación, cuando sus elementos de Vialidad se agarran a golpes con un ciudadano... realmente me llama la atención la doble moral que tiene este señor", reclamó Pereda Ezquerra.

Insisten