Estudiantes laguneros disfrutan arte de Museo del Prado

Por segundo día consecutivo estudiantes de nivel secundaria de la región, acudieron al recorrido virtual por el Museo del Prado, el cual expuso Flor Rentería Medina, coordinadora de la SEP en la laguna, tiene como fin el poder llevar a los jóvenes al acercamiento con el arte del este recinto europeo.

Así en este segundo día de recorrido, los menores llegaron entusiasmados al Centro de Convenciones de Torreón, lugar sede de esta presentación, la cual al concluir deja asombrados a los presentes.

Tomás Ladrero y Carmen Escardó, oriundos de España, son los guías de este recorrido, ellos son profesores del mismísimo Museo del Prado, por lo que conocen muy de cerca cada una de las obras que se exponen dentro de este recinto que cuenta con 200 años de antigüedad.

Los profesores señalaron que la difusión que realiza el museo europeo, se ha dado desde que se gestó la Fundación, pero a México ellos han llegado por tercera ocasión, en tanto que a Torreón arribaron en una primera visita en el año 2010.

"La intención es mostrar una pequeña parte de la colección de recinto cultural, es decir, las obras más reconocidas popularmente, e interactuar con adolescentes", detalló el profesor Tomás Ladrero.

Por su parte la profesora Escardó, expuso que los estudiantes que asisten al recorrido observan una selección de obras maestras del Museo del Prado, "pero la idea es que ellos apliquen lo que van a aprender de estas obras maestras, como la idea del museo, a cualquier otra institución u obra, o pieza artística del mundo; que aprendan a leer un poco esas imágenes antiguas y que consideren al museo como casa de todos, abierta y donde socializamos", subraya.

Ya en el escenario, ambos profesores, como guías del recorrido, inician con la descripción de la ubicación del Museo del Prado, en un paso rápido por sus salas, en las cuales se señala la importancia del recinto desde su fundación.

Asimismo, se habla acerca de que el Real Museo de Pintura y Escultura, que en 1868 pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió al público el 19 de noviembre de 1819 con 311 pinturas de la Colección Real, todas de autores españoles, colgadas en sus muros.

Durante el recorrido también, se destaca la gran relevancia del Museo Nacional del Prado como el gran regalo que se ha dado la nación española y explicar cómo, a consecuencia de acontecimientos sociales y políticos, una colección privada concebida para deleite de unos pocos acabó convirtiéndose en la principal institución cultural de todos los españoles, y a partir de ahí donde se celebra el Bicentenario del recinto.

De pronto comienza a centrarse el recorrido en las majestuosas obras en las que se basa la exposición virtual traída desde el otro lado del mundo hasta la ciudad de Torreón.

Siendo "La Familia", uno de los temas centrales expuestos en las diversas manifestaciones artísticas de las obras con las que cuenta el Museo del Prado, precisamente el recorrido inicia con el cuadro de La familia de Felipe IV, conocido también como "Las Meninas".

Conforme la narración de los guías avanza, la exposición de las obras pasa por los pasajes bíblicos o de la mitología clásica, al pensar estos imaginarios como colectivos o universales.

En un inicio los estudiantes lucen tímidos, sin siquiera pensar que es lo que verán en este recorrido, de pronto al comenzar el evento, se ponen atentos a la interacción con los videos, la narración y las fotografías expuestas de las veinte obras más representativas del Museo del Prado.

Posteriormente al concluir este recorrido, hasta los padres de familia y profesores que acompañan a los alumnos quedan con un buen sabor de boca e incluso algunos es la primera vez que están de cerca a una exposición de arte como la de este recinto.

La señora Alma Cortines, madre de uno de los alumnos de la escuela secundaria técnica de la localidad del ejido Santa Ana del Pilar, ubicada en el municipio de Matamoros, señaló sentirse satisfecha con el recorrido.

"Me gusto mucho el recorrido, está muy bien que hagan estas actividades porque al menos yo nunca había asistido a un museo donde se expongan este tipo de pinturas, y me parece muy bien que hagan este tipo de eventos donde se acerque a los niños con el arte para que lo conozcan", señaló la señora Cortines.

Por su parte, Rosa Suriel, alumna de segundo grado de la escuela secundaria "Magdalena Mondragón Aguirre", describió el recorrido como una experiencia única. "Me gusto mucho, es único esto, porque además viene desde España, y porque nunca antes había asistido a un recorrido donde me expliquen cada cuadro, aquí nos explicaron lo que pasó al momento de que los artistas hicieron sus pinturas, y el dato que más me gusto es el conocer el por qué los pintores se ponían dentro de las pinturas", expuso.

Es así cómo se vive esta experiencia adentrada al arte del museo madrileño, en un recorrido que además de verse se lee a través de los cuadernillos que se les entregan a los alumnos al final del paseo, el cual patrocinado por empresas locales de prestigio nacional y el gobierno del estado de Coahuila.

Se trata de 10 mil cuadernillos, para el mismo número de alumnos que serán parte de este recorrido de arte, y el cual fue hecho con contenido didáctico, mediante un conjunto de obras maestras que les animan y les sirven a los menores a mejorar su comprensión del arte y también de su realidad.