Emma Saldaña, abuelita que 'devora' kilómetros

- Es abuelita y además una excelente deportista, reconocida por sus logros, no solamente en la Comarca Lagunera, sino en el Norte del País.

Emma Saldaña de Domínguez, la única mujer en participar en todas las ediciones del Maratón Internacional Lala (MIL), celebra el Día de los Abuelos con gran alegría y lo disfruta a su manera... corriendo.

"Me encanta correr, lo hago por salud y para ser un ejemplo para los demás" dijo la atleta que a su edad, se siente en óptimas condiciones para seguir imponiendo marcas y recorrer las principales arterias viales de la región "y es que te sientes bien psicológica y mentalmente".

Emma es abuela de tres nietos, que son su adoración. Juan Pablo "Champy" de 16 años, José Andrés "Chirris" de 13 y Camila de 10. Son hijos de Emmita y su yerno Juan Carlos "El Chato" García Colores, a quien le tiene un gran aprecio y respeto, por la familia que han logrado conformar.

Cuando fue el aniversario de Plata del Maratón Lala, en la celebración de la edición 25, Emma corrió con una playera en donde venían plasmados los nombres de ellos, como una forma de agradecimiento al apoyo recibido siempre, así como de motivación para cruzar la META luego de 42.195 kilómetros.

"En aquella ocasión se los dediqué a ellos, para mí fue de mucho orgullo, la tengo guardada, pero de repente me la pongo, porqué es para usar y no solamente para el recuerdo".

Recuerda que la celebración del Día de los Abuelos cada 28 de Agosto tiene poco "qué bueno que ya se festeja, yo vuelvo a nacer para tener esa energía para con los nietos, me vuelven loca, es lo máximo tenerlos y los quiero con todo el corazón".

Con una comida en casa o restaurante, Emma no pasa inadvertido el día junto a su familia, para después convivir con un pastel o un arreglo floral por la tarde "me quieren mucho al igual que a su abuelo, el Día de la Madre siempre se ha celebrado y el del Padre antes pasaba inadvertido, pero ya se la tomó importancia, así con el Día de los Abuelos". La felicidad de Emma no podía estar más completa, ya que hace dos meses, su hijo Ismael contrajo nupcias.

Confiesa que ya no corre con la intensidad de tiempo atrás, pero aún así le alcanza para dar buenas marcas y ganar sus categorías.

A lo que la famosa abuelita no le ha perdido el gusto, es a viajar para poder correr y competir en otras ciudades "yo me voy de viaje a correr, convivo con gente menor porque les aguanto el ritmo, pero sobre todo, soy muy independiente en cuanto a lo de las carreras, inscripciones, registros".

Apenas el domingo anterior, tomó parte en la Gran Carrera Nacional 10 K del Grupo SIMSA, en donde ha participado en las 18 ediciones "Agradecida con las empresas que realizan carreras y que premian a las categorías mayores, ya que son muy comprensivos, además de los recorridos únicos que tienen".

Como indescriptible narra, el momento de cuando su familia la espera en la META tras el esfuerzo realizado, luego de una preparación que realizó para cualquier prueba: "De llorar y emoción, seguir adelante es lo que me causa cuando mis nietos me van a recibir, son mi familia, con la que estoy más cerca y con la que convivo".

En marzo pasado, el mayor de sus nietos la esperó en el Bosque Venustiano Carranza y la acompañó para darle la vuelta para cruzar juntos la META "antes, mi hija les hacía uniformes para las porras, pero ahora que ya crecieron, pues ya es diferente".

El propósito de Emma es seguir adelante, porque su objetivo no nada más es ser la única mujer en correr todos los maratones, sino ser la primera persona en acumular el mayor número.

También recordó que en cada edición del Maratón Lala, le pone a su playera una oración de Dios no solamente a su familia, sino a los reporteros deportivos que siempre la han tratado muy bien y han reconocido su esfuerzo "son excelentes personas y me ayudan mucho, son de las cosas que te levantan tu autoestima".

Con más de 30 Maratones Lala en sus extremidades inferiores, hoy en día ya no va por marcas, sino que busca terminarlo en óptimas condiciones, ya que para ella es como un entrenamiento, porque después vienen otras competencias.

"Los corredores somos muy disciplinados, nos gusta seguir participando y le pido a Dios más tiempo, para seguir aquí".

Como cualquier corredor, sin privilegio alguno, año tras año se forma para no quedarse fuera y poder participar, luego de haber recorrido un sinfín de categorías.

"Ya subí (de categoría) y me va muy bien, hay muchos premios porque hay estímulos, pero no solamente económicos, sino también el recibir diplomas, yo tengo reconocimientos de cada cinco años y de sumar 1,000 kilómetros del maratón".

Recordó que a finales de la década de los 80's, ella ya corría como un estilo de vida, alrededor de 3 horas diarias, recibiendo invitaciones para el Ultramaratón de 100 kilómetros en la Sultana del Norte, hasta que Don Germán González Navarro (qepd) le dijo que corriera el primer Maratón Lala.

"Nació con la intención de motivar a la gente a correr un maratón en la Laguna, ya estaba entrenada y lo corrí, desde esa fecha no le fallo, estoy muy contenta por ello, tengo corriendo cerca de 35 años".

Y es que el hecho de que sus hijos estuvieran en instituciones educativas frente al Bosque, fue una gran ventaja, ya que mientras estudiaban, ella aprovechaba para correr durante las mañanas.

"Siento que esto de correr es un don, así como hay gente que hace artesanías, que canta bonito, además esto no les cuesta nada, solamente ponerse unos tenis y se empieza a caminar, va más allá de que tengan buen estilo de vida en cuanto alimentación, hay que complementarlo con deporte".