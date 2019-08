El boxeador Rey Martínez quiere noquear para no dejar dudas

El boxeador mexicano Julio César Martínez cuenta las horas para buscar el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), listo para buscar el nocaut y no dejar duda de su coronación.

Será este sábado en la O2 Arena donde "Rey" Martínez retará al británico Charlie Edwards por el cetro de las 112 libras del CMB en Londres.

"Vengo con las pilas cargadas al tope... lo quiero noquear, sé que lo puedo noquear, espero que no salga a correr y se pare a intercambiar golpes", dijo el pugilista, quien es apoyado por el entrenador y promotor Eddy Reynoso.

Destacó la calidad del británico, sobre todo por su velocidad, pero dejó en claro que está listo para enfrentarlo, si es necesario los 12 rounds, aunque confía que la pelea se termine por la vía rápida y a su favor.

"Es muy rápido, no es cualquier rival, por eso es campeón del mundo, le ganó a Cristofer Rosales, será una pelea muy fuerte, es veloz, es técnico, no trae mucha pegada, pero es técnico, primero Dios vamos sobre el nocaut para que no quede duda", comentó.

El pupilo de Mauricio Aceves y Sergio Yáñez dijo que pese a tener todo en contra está preparado para cualquier situación, "nos preparamos al mil para que venga ese nocaut y no dejar duda en su tierra".