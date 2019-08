Lincoln Navigator, como viajar en yate

La división de lujo de Ford se ha enfocado en últimos años en desarrollar conceptos de lujo en cuanto a lo que esto significa en relación al bienestar del usuario. De nada sirve que un vehículo de grandes prestaciones obtenga números sorprendentes en Nürburgring si el usuario le dará un uso de la casa al club de golf y de ahí al corporativo. Más que una lancha rápido que lastime el cóccix del navegante, este producto emula la experiencia reflexiva de un yate de lujo.

Bajo esta premisa, Navigator es un remanso que brinda vacaciones instantáneas. Su diseño exterior se basa en armonía del conjunto, sin estridencias ni cortes abruptos. Los acentos metálicos son magros y la línea de hombros está acentuada con una estría a todo lo largo desde los faros delanteros hasta el pilar C. La amplia parrilla de una pieza está rematada con el escudo Lincoln al frente, el cual cuenta con iluminación propia. Los enormes estribos cuentan con despliegue automático al abrir las puertas. El emblema Navigator en los laterales es congruente con las prolongadas líneas horizontales de esta SUV. El acabado de madera y piel al interior se complementa con elementos en negro piano para un contraste y profundidad de máxima elegancia.

La experiencia comienza desde la subida a bordo, con el intenso aroma a piel de las vestiduras y el descanso a la vista que brindan los acentos en madera. Al acercarnos, el logotipo frontal se ilumina al momento de detectar la llave inteligente. El arranque es con botón, gracias a la llave inteligente. Los cambios de marcha de la transmisión están ubicados bajo la pantalla central, activados por un juego de botones acentuado en metal.

El vehículo ofrece paz acústica por su interior con parabrisas y cristales laterales laminados, aunados a un sistema de reducción de ruidos externos y un sistema de audio excepcional a cargo del fabricante Revel, modelo Optima, el cual dispone de 20 bocinas.

Los asientos cuentan con controles multiposición a la vista en el panel de la puerta, y memorias asociadas a la llave, por lo que reconoce la preferencia del usuario desde que se acerca. Además, cuentan con la característica de enfriamiento, calefacción y masaje. Las tres filas de asientos están adaptadas para no poner de malas a ningún usuario, pues la climatización posee tres zonas.

No por nada este utilitario fue nombrado "Truck of the Year" en el más reciente Auto Show de Detroit. El SUV tope de gama de Lincoln ofrece tecnología no solo por el gusto de rarificar el producto, sino para brindar a usuario y ocupantes alivio ante un entorno hostil. Su motor es un V6 con doble turbocargador de 450 caballos de potencia con cuatro válvulas por cilindro, acoplado a una transmisión de 10 cambios. Su carrocería de aluminio le permite prescindir de casi 100 kilogramos de peso.

En conducción el utilitario se siente menos pesado que lo correspondiente a un vehículo de sus generosas proporciones de 2.7 toneladas de peso y 5.6 metros de largo, en parte gracias a su suspensión trasera independiente.

La construcción estructural es de monocasco, a diferencia de otras opciones del segmento que son armadas en formato chasis-cabina. Según el portal zeroto60times.com la Navigator larga alcanzó en año modelo 2018 los 100 km/h, en 5.5 segundos y nuestros estimados rondan por el mismo registro.

El equipamiento de seguridad está a la par de sus capacidades dinámicas, con detección de peatones y tráfico cruzado, cámara 360 grados, asistencia de frenado, proyección heads-up display HUD al interior de parabrisas, sistema de prevención de volcaduras, y control electrónico de estabilidad, entre muchos otros avances.

Navigator se percibe enfocada a confort y diseñada para dejar fuera irregularidades del camino y el ruido del tráfico. Las recuperaciones son dinámicas y los rebases a la orden.

En caso de que el shopping se haya salido de control, los asientos de la tercera fila tienen capacidad de plegado electrónico. En general la percepción al volante de Navigator es de comodidad a cada paso, y esto se liga al servicio otorgado por la marca, que se caracteriza por personalización del producto y trato individualizado.

La armadora ofrece recolección y entrega a domicilio para los servicios de mantenimiento, concierge personalizado, asistencia 24 horas por cuatro años u 80 mil kilómetros, y garantía de entrega exprés para partes.

Su precio en México se ubica en un millón 769 mil 800 para la edición Reserve corta y un millón 869 mil 800 para Reserve Larga.