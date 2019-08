Seguirán contra placas vencidas

El director de la Administración General de Recaudación en Coahuila, Luis Gurza, afirmó que los operativos contra vehículos con placas vencidas que iniciaron formalmente el martes se seguirán realizando de manera "indefinida" en el estado.

Señaló que durante el martes se instalaron filtros de revisión vehicular de forma simultánea en municipios como Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, en los cuales se buscaron unidades con placas de circulación mayores a cuatro años de antigüedad, o bien, que no tuvieran placas en lo absoluto.

Negó que, a pesar de los reclamos de algunos propietarios de unidades decomisadas, se trate de un operativo recaudatorio, ya que solo buscan "brindar seguridad" a los ciudadanos que sí cumplen con la ley.

"No, de ninguna manera es un tema recaudatorio, toda vez que dentro de las facultades que tiene Fuerza Coahuila pues pudiera detenerse un mayor número de vehículos, pero son solamente aquellos que no tienen placas vigentes o que ni siquiera traen placas... Esto supone un riesgo para los demás, porque si ocurre un percance o un delito pueden darse a la fuga y no tenemos información del propietario o el chofer; es solo por un tema de ordenamiento", dijo Gurza.

Reiteró que las acciones son acompañadas por elementos de la Fuerza Coahuila, corporación que cuenta con instrucciones de colocar los puntos de revisión en vialidades de alta circulación, ubicar vehículos con placas vencidas o sin placas, pedir a los conductores que detengan de forma "respetuosa" y proceder con las acciones que se requieran.

"Los contribuyentes tienen que ponerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, pedirles que se acerquen, tenemos una alternativa, que es el programa 'Acércate', que tiene como finalidad abrir las opciones a los contribuyentes... Tenemos la disponibilidad de ayudar a los ciudadanos a que se pongan al corriente, no es algo con otra intención más que el tener un padrón vehicular confiable", señaló Gurza.

Dijo también que en cada uno de los puntos de revisión vehicular procurarán contar con un módulo de pago móvil, por lo que al cumplir con las obligaciones correspondientes se evitará el traslado de la unidad al corralón.

El funcionario además señaló que los vehículos de procedencia extranjera "pueden ser decomisados" también, aunque el enfoque de los operativos es por las unidades nacionales fuera de la ley.

Cuestionado directamente si se han decomisado unidades de ese tipo de parte de las autoridades estatales, Gurza señaló que sí han ocurrido "algunos" decomisos", pero no precisó números al respecto.

Hizo énfasis en que el tema de las unidades de procedencia extranjera le compete a las autoridades federales, por lo que se trata en un tema en el que no cuentan con injerencia inmediata para los operativos estatales.

"No son nuestras facultades, no está en mí darte una declaración que tenga que ver con comercio exterior... Es un tema de control vehicular; si no traen placas, no pueden andar circulando porque representan un riesgo".

Operativos