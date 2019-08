Poco a poco, adultos mayores se acercan a la tecnología y redes sociales

El paso hacia las nuevas tecnologías para los adultos mayores ha resultado en medida complejo, algunos incluso nunca sospecharon que los dispositivos móviles evolucionarían de tal forma que fueran "inteligentes".

Así pues, Mercedes, de 63 años de edad nos cuenta que a pesar de todas las posibilidades de las que los mejor conocidos como "smartphones" cuentan, su uso se limita en medida a los mensajes y las llamadas telefónicas.

"Uso el celular cada vez que me hablan, cuando sale algún mensaje y solo leo cosas en internet estando en casa, porque estando fuera no tengo internet (datos móviles)", comentó. De igual manera, mencionó que la única red social de la que dispone es Whatsapp (mensajería instantánea), no así de Facebook o Instagram, ya que no le parecen del todo interesantes.

Dicho servicio de mensajes lo utiliza principalmente para hablar con sus hijos, y de igual manera con sus amigas, esto básicamente sin emplear otras posibilidades como lo son las videollamadas, sino solo por la vía escrita.

Asimismo, dijo que esto suele ser a diario con sus hijos y con sus nietos, no de esta forma con sus amigas, con quienes solo se comunica en ocasiones.

Mercedes explicó que estar en contacto con una hermana suya que reside en otro estado del país fue lo que la llevó a adquirir un smartphone.

También, expuso que sí utiliza Youtube, sin embargo que esto no suele ser para ver los videos, sino para disfrutar de las interpretaciones de sus cantantes favoritos. Ninguno de los usos que le ha dado a su teléfono inteligente desde hace un año ha resultado del todo difícil para Mercedes, para ella, solo es cuestión de "ponerse lista".

Otro caso más es el de María, quien tiene un teléfono inteligente desde igual hace un año, esto luego de que su hijo se lo obsequiara, luego de que él cambiara de equipo.

Para María, aprender a emplear el dispositivo si ha sido difícil, ya que se le tiene que estar moviendo a muchas cosas, mas solo se de esa manera fue posible dominar su uso. "Me decía mi hijo, muévele mamá, para que vayas entendiendo. Así fue la única forma de la que pude aprender a utilizar el teléfono", dijo.

Al igual que los dispositivos anteriores, María explicó que ella principalmente lo utiliza para hacer llamadas y redactar mensajes por medio de Whatsapp.

De la misma manera, mencionó que en particular, ella sí realiza muchas videollamadas, ya que tiene un hermano que reside en los Estados Unidos y es la forma en la que se comunica con él. María comentó que le agrada Facebook, ya que le permite estar al tanto de la vida de sus amigos quienes suelen compartir publicaciones en sus respectivos perfiles.

A pesar del uso que ella le da a su celular, María criticó el empleo que le dan los jóvenes hoy en día, quienes "se la pasan usándolo todo el día. Es peor en los niños, que ya no juegan de forma sana", puntualizó.

A pesar de que los mejor conocidos como "smarthphones" irrumpieron hace 27 años, no fue hasta que la reconocida marca de la manzana lanzó al mercado su celular cuando empezó la verdadera revolución en 2007.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 69.6 millones de personas cuentan con un teléfono inteligente, pero solo 8% de los adultos mayores a los 55 años usa internet.