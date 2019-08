Hombre mata a dos personas y mantiene como rehén a otra en Arkansas

Las dos personas muertas fueron encontradas en el patio delantero de la vivienda donde permanece escondido el agresor, de acuerdo con informes del jefe de la Policía local, James Smith.

Al lugar llegaron también agentes estatales de Arkansas, y un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales) se dispone a entrar en acción para neutralizar al atacante y rescatar al rehén, quienes hasta el momento siguen sin ser identificados. La vivienda se encuentra en la intersección de las calles North Washington Street y Bonanza.

El tráfico en la zona fue cerrado y la policía advirtió a los residentes locales que permanezcan en sus casas hasta que la situación sea controlada por completo.

“We ain’t never seen anything like this in Helena-West Helena.” - longtime resident TBH...I’ve rarely seen this kind of response to a hostage situation in my 27 yrs reporting. Another SWAT truck is here now along with the @ARStatePolice Mobile Command Unit. #wmc5 pic.twitter.com/bVEKSO1FbK