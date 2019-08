John Travolta confunde a Swift con drag queen en los premios MTV

Durante la noche de ayer se llevó a cabo una de las premiaciones más esperadas por el público, los MTV Video Music Awards, donde desfilaron las estrellas más reconocidas del espectáculo.

La premiación estuvo llena de sorpresas, como la presentación de la rapera Missy Elliot, que compartió un emotivo mensaje, pero uno de los momentos que se que quedarán en la memoria fue la que regaló John Travolta.

El actor fue el encargado de entregar el premio a Mejor Videoclip de 2019 a Taylor Swift por su tema You Need to Calm Down, en el que la estrella pop comparte escena con diversas figuras del espectáculo, incluídas algunas famosas drag queens.

La confusión se dio cuando Swift estaba abrazando a algunas de sus invitadas de dicho video y Travolta quiso entregarle el galardón a Jade Jolie, quien personifica a Taylor en su videoclip.

En el video que circula en redes sociales, se observa como el actor se da cuenta de inmediato de su equivocación, lo que provocó que Jolie se apenara por un instante.