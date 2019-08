¿Por qué no asistió Demi Lovato a los VMAs 2019 ?

Luego de hacerse notar en redes sociales durante su reciente celebración de cumpleaños junto a Ariana Grande, ahora Demi Lovato sorprendió a sus seguidores al no asistir los MTV VMAs 2019.

Su ausencia fue justificada por la propia cantante, quien a través de una serie de historias en Instagram expresó:

"No puedo contarles qué estoy haciendo hoy (lo averiguarán pronto) pero me está haciendo muy feliz. Me estoy divirtiendo mucho y no puedo parar de reírme. Ahora creen sus teorías locas de qué puede ser (...) Ninguna de mis noticias tiene que ver con perros, pepinillos ni tazas... ¡Venga ya!", escribió en la publicación.

Todo se trataba de su asistencia al programa Will & Grace, aunque tiempo después compartió que además de esa razón, tampoco asistió a los VMAs 2019 porque odia las ganas de premios, a pesar de que reaccionó a la presentación de Cheat Codes y Normani en ese escenario.