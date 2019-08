Julián Gil lamenta que Marjorie no le permita ver a su hijo

Julián Gil habló sobre la situación con su hijo Matías, a quién no ve desde hace un año.

Visiblemente conmovido, el actor dijo en el programa "Hoy" que le ha dejado al tiempo volver a reencontrarse con el pequeño, y lamentó que Marjorie de Sousa no le permita verlo.

Gil recordó que durante la batalla legal por la custodia de Matías, Marjorie dijo muchas mentiras, pero confía que cuando su hijo crezca podrá saber la verdad, pues todo está grabado y registrado en redes sociales.

"Está todo en redes, eso no se borra, la sangre pesa. Marjorie dijo que tengo vínculo con el narcotráfico, que era violento, que usaba drogas, que había intentado secuestrarlo, que lo había intentado de envenenar", dijo.

Gil expresó que prefiere ser feliz que tener la razón, pues sabe que en su momento él y su hijo volverán a estar juntos, quizás cuando Matías sea mayor de edad.

"Deseo que sea un niño feliz, sé que tiene cariños, no estoy diciendo que Marjorie no le da cariño"...pero "¿Por qué negarle mi cariño? Es una atrocidad lo que le están haciendo".

Ayer lunes, durante el anuncio de la obra de teatro "¿Y si me caso?", el argentino fue cuestionado sobre si extrañaba a Matías, y sorprendió que dijera que no.

"Quisiera pero lamentablemente no puedo porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes".