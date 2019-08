Cerramos la semana con alta tensión bursátil y financiera en los mercados con pérdidas generalizadas en todas las Bolsas y con una marcada crispación en lo económico y comercial en los distintos países empañando incluso geopolíticamente la apertura de la reunión cumbre del G-7 en Biarritz, Francia que reúne a los Mandatarios de las siete naciones más industrializadas que representan a su vez cerca del 40 por ciento del PIB.

Mundial, entre las cuales no está considerada China; donde se abordarán problemas como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que afectan a todo el mundo, avances de la Unión Europea y el Reino Unido sobre el” Brexit “ y la crisis Climática en la Amazonas.

Como ya es del dominio público el Gobierno Chino dijo en un comunicado que impondrá en dos etapas para ser más conciso, aranceles por cerca de 75 mil millones de dólares a diversos productos estadunidenses a partir del 1 de septiembre en una primera parte con un 10%al que se sumará más tarde otro 5% el 15 de diciembre a la soya y el crudo estadunidense y un 25 % a los autos importados de dicho país iniciando el 15 de Diciembre del presente año.

Motivo según China por las acciones unilaterales y proteccionistas de Estados Unidos lo que motivó como es predecible una reacción colérica y hasta rijosa del Presidente Trump , entre ello dando a entender que China no es tan importante en el mundo como los Estados Unidos, incluso como se entendió casi giró instrucciones a las Empresas de su país como dependencias del gobierno que están en China que se retiren de dicho país y se regresen ( muy sencillo ) reuniéndose de inmediato al de su origen; sostuvo una reunión inmediata con su Gabinete Económico por lo que conoceremos cual será la réplica como reacción en los siguientes días.

Otro dato más dentro de su reacción furiosa preguntó abiertamente quien sería más traidor si el Presidente Chino Xi o del Jefe de la FED Jerome Powell por sus recientes declaraciones a pesar de haber realizado el primer recorte a las tasas de interés, en el sentido de que hay posibilidades de una desaceleración mundial que afectaría a su país y que para nada fue del agrado del Presidente; pero lo dicho por el tendrá consecuencias en contra sobre todo por que está en plena campaña para su reelección.

En nuestro país” el horno no está para bollos” el INEGI acaba de informar de un crecimiento 0% en el PIB en el último trimestre lo cual para variar desestimo despectivamente al menos para un servidor, el Presidente López Obrador aduciendo que para él es mejor la distribución de la riqueza que datos económicos como en este caso el dato sobre el crecimiento de nuestra economía, yo me pregunto ¿ que no es primero generar riqueza y posteriormente distribuirla, desde luego con mayor equidad.

Lo cierto es que tenemos una economía estancada, sin inversión pública y privada, incierto y preocupante el problema de PEMEX, la inversión en la Refinería de Dos Bocas, la suspensión provisional del Aeropuerto de Santa Lucía que yo sigo insistiendo ilusamente que se reanude el de Texcoco y si hay responsables de malos manejos se castigue; pero el hecho contundente es que estamos en situación de riesgo tanto por las condiciones económicas externas como internas.