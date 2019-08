Rechaza JZI destituir a Pedro Luis Bernal

El alcalde de Torreón afirmó que el jefe de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, no será destituido de su cargo, tal como lo exigieron la semana pasada ediles de la bancada del PRI en el cabildo.

Ante medios de comunicación, el alcalde señaló que dicha exigencia incluso revela la falta de "autoridad moral" de los ediles del PRI, de quiénes dijo que solamente están "criticando y presionando".

"Pues yo les volvería a decir que se pongan a trabajar... cuando tú tienes colaboradores que no colaboran, que únicamente están presionando y criticando, pues francamente no tienen autoridad moral para pedir ese tipo de cosas".

Zermeño además avaló la actuación de Pedro Luis Bernal al frente de la Dirección de Tránsito y Vialidad, de quien dijo "ha hecho un buen trabajo", por lo que descartó que se valore deslindarlo de su cargo, esto al margen de que se trate de una oficina que capte una gran cantidad de recursos económicos a través de la aplicación de multas y operativos como el Alcoholímetro.

Defendió también dichas acciones en favor del "ordenamiento vial", al señalar que se trata de situaciones necesarias para evitar accidentes y tragedias, no de operativos recaudatorios como han señalado los priístas.

"La principal función de los agentes de Vialidad es cuidar las vidas de las personas, hacer que se cumplan los reglamentos y no estamos pensando en la recaudación que pueda haber por las multas, es más, yo les diría que cuando existe el Alcoholímetro, la mayor parte de las multas van para Gobierno del Estado, porque cuando se rebasa determinada cantidad de alcohol, pues las personas detenidas van al Ministerio Público y allá les cobran las multas, ojalá que no tuviéramos ninguna multa y que todo mundo nos comportáramos adecuadamente al manejar, eso es lo de menos, no estamos pensando en eso".

Finalmente llamó a los regidores del PRI: "Pónganse a trabajar, se los digo con toda cortesía porque nomás están viendo a ver qué inventan para golpear a la administración, y alguien que no les guste pues ahorita es este y mañana será otro, al rato van a pedir la destitución mía... para hacer acusaciones como estas hay que tener calidad moral, y en este caso francamente no veo el trabajo, ni la colaboración, que se pongan a chambear".

Dijo que salvo la presencia de los regidores Alfredo Mafud e Isis Cepeda en algunos eventos del municipio, los "otros" ediles no acuden a trabajar en conjunto con la autoridad, aunque precisó que no se trata de temas personales.

Lo defiende